بيكيه: لاعبو برشلونة عرضوا التضحية من رواتبهم لتحرير نيمار

نيمار لم يرحل عن باريس نهاية الأمر

كشف جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، عن المزيد من الكواليس بخصوص محاولة برشلونة إعادة نيمار لصفوفه الصيف الماضي من باريس سان جيرمان.

وأعلن نيمار علانية في الشهور الماضية رغبته في مغادرة بي إس جي، وحاول برشلونة حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو إعادته، ولكن لم تتم الصفقة.

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وقال بيكيه مع "كادينا سير": "قلنا للرئيس يمكننا تغيير عقودنا لأننا نفهم وجود قواعد اللعب النظيف، بدلاً من أن نتحصل على شيء في أول عام، لنؤجله للثاني أو الثالث أو الرابع".

وأضاف: "أردنا مساعدة النادي لتفادي أي مشاكل مالية، الأمر لم يكن عن تقليل رواتبنا، بل حول إعادة نيمار، فكرنا وقتها أنها فكرة جيدة، ولكن ظهرت مشاكل أخرى".

واستمر المدافع: "كل شيء في الكرة جائز، قلنا لنيمار أنت في سجن ذهبي، ولكن في كرة القدم كل شيء يمكن أن يتم ونترك الباب مفتوحاً له".

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ورفض بيكيه استبعاد فكرة التواجد في الأوليمبياد: "ولما لا، كل شيء ممكن، لا تعرف أبداً".

وعن الكلاسيكو المؤجل: "لم يكن يجب أن يتم تأجيله وإلغائه".

وتم اختيار موعد الثامن عشر من ديسمبر المقبل للعب المباراة التي كان مفترضاً لها السادس والعشرين من أكتوبر الجاري بين برشلونة وريال مدريد.