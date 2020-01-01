مسؤول يوفنتوس يكشف كواليس انتقال زيدان إلى ريال مدريد

صفقة من الأكبر في تاريخ كرة القدم

كشف المدير الرياضي السابق ليوفنتوس لوشيانو موجي كواليس الصفقة التي بموجبها انتقل النجم الفرنسي زين الدين زيدان إلى صفوف ريال مدريد.

زيدان كان أحد نجوم كتيبة السيدة العجوز حتى نجح ريال مدريد في صيف 2001 بضمه مقابل قرابة 75 مليون يورو، الصفقة الأغلى وقتها.

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وقال موجي لموقع "فيكيا سينيورا": "بعد مواجهة مع أتالانتا في الدوري، احتجزت زيدان في غرف الملابس وقلت له أن يخبر فلورنتينو بأنني لن أسمح بالصفقة".

وأضاف: "زيدان كان يضغط بقوة للانتقال إلى صفوف ريال مدريد، بعد ذلك الموقف، بيريز فهم أنه يجب أن يرضخ لطلباتي ويدفع المبلغ الذي لم يفكر في دفعه أبداً".

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واستمر زيدان لاعباً في صفوف النادي الملكي من يوليو 2001 وحتى اعتزاله في 2006، وأحرز معه عدداً من الألقاب المحلية والدولية.

وعاد زيدان مجدداً للبلانكوس، ولكن في منصب المدير الفني، أولاً كمساعد مع كارلو أنشيلوتي، ثم تولى بنفسه القيادة الفنية في فترتين، الثانية الجارية حالياً.