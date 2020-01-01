ميدو: زيدان لم يضف جديدًا لريال مدريد وهذا هو الأفضل بالتاريخ

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لم يضف جديدًا في فترته الثانية برأي المصري أحمد حسام ميدو.

أكد المصري أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لمصر المقاصة أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد لم ينجح في إضافة أي جديد بالفترة الثانية له بالنادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميدو وتطرق خلالها للحديث عن العديد من الأمور منها مصير الدوري المصري وأفضل لاعب في التاريخ.

وقال ميدو: "أنا أحب ريال مدريد حقًا، هو فريقي المفضل في الدوري الإسباني لكن من وجهة نظري فزيدان لم يضف جديدًا للفريق".

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وأضاف نجم الزمالك المصري ولاعب سيلتا فيجو الإسباني المعتزل : "لا يجب أن تتزوج من نفس السيدة مرتين".

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وأردف عن وضع بطولة الدوري المصري: "من الممكن أن يتم استئناف المباريات من جديد خلال 30 يومًا لو قامت السلطات بالسيطرة على الموقف".

وفي نهاية تصريحاته تم سؤاله حول أفضل لاعب في التاريخ على الإطلاق، فوق اختيار ميدو على أسطورة الأرجنتين دييجو أرماندو مارادونا.

جدير بالذكر أن فترة ميدة في الدوري الإسباني لم تدم لأكثر من أسابيع قليلة حيث رحل عن سيلتا فيجو عائدًا لأياكس بعدما أمضى إعارة قصيرة.