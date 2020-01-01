زيدان يعترف بخطئه ويقرر إعادة ريجيلون

قرار يبدو منطقيًا..

تداولت تقارير صحفية إسبانية نية ريال مدريد تفعيل بند إعادة الشراء الموجود في عقد سيرخيو ريجيلون وتوتنهام، لضم الدولي الإسباني إلى سانتياجو برنابيو مرة أخرى الصيف المقبل.

وكان ريجيلون قد أعير إلى إشبيلية الموسم الماضي وساعدهم في تحقيق الدوري الأوروبي، قبل أن يقرر المدرب زين الدين زيدان أنه لا مكان للاعب في الملكي ويفضل رحيله بالميركاتو الأخير.

توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو دفعوا 30 مليون يورو للظفر بريجيلون، لكن إدارة فلورنتينو بيريز كانت فطنة إلى قدرات ظهيرها الأيسر ووضعت بند إعادة الشراء نظير 35 مليون يورو.

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وبحسب ما قالته تقارير صحفية إسبانية، فإن الريال تابع الأداء الاستثنائي الذي يظهر به ريجيلون رفقة السبيرز هذا الموسم، وقد استقرت الآراء على إعادته للملكي في صيف 2021.

الإدارة بالفعل تود عودته، وتتقاسم هذه الرغبة مع زيدان الذي يبدو وأنه اعترف بخطئه بأن صاحب الـ23 عامًا لم يكن ينبغي أن يرحل خصوصًا وأن الأسماء الموجودة حاليًا في الميرينجي بمركزه ليست أفضل منه بكثير.

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ويتواجد فيرلاند ميندي بصورة أساسية في مركز الظهير الأيسر للريال ويُبلي بلاءً حسنًا، مع تواجد مارسيلو كبديل له، غير أن تقدم العمر بدا واضحًا على الدولي البرازيلي في الفترة الأخيرة وأثر كثيرًا على مستواه.

الجدير بالذكر أن ريجيلون قد أشار في أكثر من مناسبة إلى أنه يحلم بأن يرتاد الجبهة اليُسرى لريال مدريد مرة أخرى، ما يعني أنه لن يمانع العودة حتى رغم التألق في البريميرليج.

كما تجدر الإشارة إلى أن إدارة بيريز أصرت على بند إعادة الشراء، الأمر الذي أدى إلى انسحاب مانشستر يونايتد من الصفقة بينما قبلت إدارة السبيرز بذلك وتلقت انتقادات عديدة بشأن هذه الموافقة.