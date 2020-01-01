زيدان: إقالتي في يد ريال مدريد، ولا نفكر سوى في الفوز

زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يتحدث عن وضعه في صفوف الملكي حال خسر من بوروسيا مونشنجلادباخ.

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره بوروسيا مونشنجلاباخ في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها في المؤتمر الخاص بالمواجهة، وأكد خلالها أن فكر إقالته لا تشغله في الوقت الحالي، وأن كل تركيزه على تحقيق الفوز والصعود لدور الـ 16.

وقال زيدان: "إقالتي حال الخسارة؟ النادي سيفعل ما يراه مناسبًا، لكن كل ما أفكر فيه هو تحقيق الفوز، بعد ذلك أي قرار هو يخص ريال مدريد".

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وأضاف: "لا أفكر في الدوري الأوروبي بالطبع، ولا أي لاعب من ريال مدريد يفعل ذلك، تستطيعون الحديث كيفما تشاؤون هذه هي وظيفتكم، لكن عملنا هو الفوز في المباراة".

وأكمل: "نريد التقدم للدور المقبل، ونسعى لتقديم كل ما لدينا، لكن بالتأكيد هناك صعوبات ستواجهنا، الأهم أن نتمتع بالإيجابية ونفكر في الفوز فقط".

وأردف تصريحاته: "اللقاء هو الأهم لنا، الفوز هو خيارنا الوحيد من أجل الصعود ولما لا نتصدر المجموعة؟ فرصتنا عظيمة لنقدم أفضل ما لدينا".

وأنهى كلماته: "الخصم قوي للغاية بالأخص في النواحي البدنية والمرتدات، لكننا نستعد بأفضل طريقة ممكنة، ولن نفكر في المباريات الأخرى".

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في مجموعته بنفس رصيد شاختار دونتسك بسبع نقاط وعليه الفوز على بوروسيا مونشنجلاباخ لضمان التأهل.