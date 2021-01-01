زيدان يُريح كارباخال خوفًا من الإصابة!

خطوة موفقة..

غاب داني كارباخال عن مران ريال مدريد مساء الثلاثاء استعدادًا لمباراة أوساسونا يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

الغياب اتى بالاتفاق بين المدرب زين الدين زيدان والجهاز الطبي للريال من أجل السماح لكارباخال باستعادة لياقته البدنية.

بشكل عام سيغيب الظهير الأيمن الإسباني عن مباراة أوساسونا المقبلة بعد تلقيه لبطاقة صفراء خلال مباراة سيلتا فيجو الأخيرة، كانت الثالثة له طيلة الموسم، ليوقف لمدة مباراة.

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وبحسب تقرير من صحيفة "ماركا" فإن غياب كارباخال عن التدريبات أتى كإجراء احترازي خوفًا من تعرضه للإصابة أيضًا، لا سيما وأن زيدان يخطط للاعتماد عليه بكل قوة الفترة المقبلة.

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الهدف الذي يركز عليه المدرب الفرنسي حاليًا هو أن تكون كتيبته كاملة العدد في بطولة كأس السوبر الإسبانية، والتي تنطلق يوم 14 يناير بمواجهة بين الملكي وأتلتيك بيلباو.

هكذا، سيضطر زيزو للاعتماد على الأغلب على لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن، أو ربما يمنح الفرصة أخيرًا للمغضوب عليه ألفارو أودريوزولا.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني حاليًا برصيد 36 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن المتصدر أتلتيكو مدريد مع مبارتين أقل للروخي بلانكوس.