كومان : وضعنا خطة الانتقالات وسنفتقد أجواء سان ماميس

مواجهة صعبة للفريق الكتالوني ضد أتلتيك بيلباو

أكد رونالد كومان مدرب برشلونة ، أنه وضع الخطة الكاملة من أجل تدعيم فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

برشلونة لديه بعض المشاكل في الدفاع والهجوم، وهناك أنباء حول رغبة كومان في ضم إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي وممفيس ديباي مهاجم ليون.

الفريق الكتالوني يستعد لمواجهة أتلتيك بيلباو، غدًا، الأربعاء، في الدوري الإسباني، ليخرج كومان للحديث عن العديد من الجوانب الهامة التي تخص فريقه.

وقال المدرب الهولندي في المؤتمر الصحفي للمباراة:"لا يمكننا أن نتدرب كثيرًا لأن لدينا الكثير من المباريات، أهم شيء هو ثقة اللاعبين وزيادة الكفاءة الموجودة".

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وعن سوق الانتقالات:"أي مدرب ينتظر شهر يناير ويفكر في تحسين الفريق لما تبقى من الموسم، ما فعلته هو وضع الخطة الكاملة للأشخاص المحتمل ضمهم، إذا لم يكن ذلك ممكنًا، سنستمر بالمجموعة الحالية من اللاعبين".

وأما عن تعافي سيرجي روبيرتو وأنسو فاتي:"من الصعب جدًا تحديد موعد عودة فاتي، إنه لاعب شاب يجب أن يتعافى جيدًا، وأما روبيرتو فمن المتوقع أن يكون متاحًا في نهاية هذا الشهر".

وأما عن قيام أتلتيك بيلباو بتغيير المدرب:"يمكنهم تغيير النظام لكن هذا لن يؤثر كثيرًا، لأن المدرب الجديد قام بالعمل مع الفريق ليومين فقط، إنهم فريق يحب الركض ومارسيلينو يحب اللعب بخطة 4/4/2 لذلك يجب أن نكون مستعدين".

إصابات كورونا في برشلونة:"كنت هادئًا فور سماعي الأنباء، هناك بعض الأشياء لا يمكن السيطرة عليها، بالأمس اتصلوا بي بعد اكتشاف وجود إصابتين بالنادي، علقنا التدريب الصباحي واضطررنا إلى الانتظار لفترة قصيرة، ومن حسن الحظ أن باقي النتائج كانت سلبية".

التخلي عن لويز سواريز:"لا أحب الحديث عن هذه القضية كثيرًا لأنه ليس لاعبنا، أنا أحترمه ونحن لدينا مهاجمين آخرين في فريقنا".

مستوى أنطوان جريزمان:"هو يعرف مكانه في الملعب جيدًا، وتحدثت معه عدة مرات، لو اعتمدنا على ثلاثة لاعبين في خط الدفاع، سيكون علينا إيجاد أفضل وسيلة للهجوم ونقل الكرة بالشكل الصحيح".

اللعب بدون جمهور:"الأمر يؤلمنا جميعًا، سان ماميس ملعب رائع بجو مميز، بدون جمهور سيكون الأمر مختلفًا وعلينا أن نحفز أنفسنا".

تأجيل الانتخابات بسبب فيروس كورونا:"لا يمكنني التعليق على أي قضية صحية، لكن بالنسبة للجزء الرياضي، فمن المهم أن تتم الانتخابات في أسرع وقت ممكن".

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كورونا قد يتسبب في تأجيل انتخابات برشلونة

رحيل ألينيا:"حتى الآن لا يوجد شيء نهائي، لديه إذن من النادي للرحيل لأنه قرر ذلك لرغبته في اللعب بشكل منتظم".

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الخامس بجدول الدوري الإسباني بـ28 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول.