زيدان يحمل نفسه مسؤولية الخسارة أمام شاختار

زيدان يحمل نفسه المسؤولية ومودريتش يؤكد أن ريال مدريد لم يكن على قدر المستوى أمام شاختار

حمّل زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد نفسه مسؤولية الخسارة أمام شاختار في المباراة الافتتاحية للفريق الملكي بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وسقط ريال مدريد سقوطًا مفاجئًا على أرضه أمام شاختار بثلاثة أهداف مقابل هدفين في افتتاح مبارياته بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعقب المباراة أكد المدير الفني الفرنسي: "لم أر الفريق كما أردته وعندما لا ترى الفريق كما تريد وكما تنتظر، يقع اللوم عليك كونك المدرب"

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وأضاف: "لقد كان الشوط الأول سيئًا للغاية وكارثيًا، لحسن الحظ ، كان لدينا رد فعل في الشوط الثاني لأنهم لا يستحقون الظهور بهذا الشكل السيئ، فهم أبطال وهذا يزعجني"

وتابع: "ما كان ينقصنا؟ افتقدنا الثقة ولذلك ظهرنا بشكل مهتز، الدخول إلى المباراة أحيانًا لا يكون موفقًا كما نعرف، والآن هي لحظة صعبة، وهناك رد فعل من اللاعبين "

وعن التغييرات في التشكيل الأساسي قال: "هذا بسبب تراكم المباريات لأنهم لاعبون لا يستريحون أبدًا. لدينا مباراة كل ثلاثة أيام. لكن مهلًا، لا يوجد عذر لهذه الخسارة"

وأردف: "الكلاسيكو؟ الآن عليك مشاهدة هذه المباراة وتحليلها من أجل معرفة أين كانت الأخطاء ثم تحضير المباراة المقبلة. نحن نعلم أن السبت قادم بسرعة وسنرى"

وفي السياق ذاته، قال لوكا مودريتش متوسط ميدان ريال مدريد إن لاعبي الفريق الملكي لم يستهونوا بالمباراة أمام شاختار ولكنهم لم يكونوا على قدر المطلوب.

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وبذلك انتهت المباراة بخسارة مفاجئة لريال مدريد تأتي قبل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة بثلاثة أيام فقط، ليبقى موقف زين الدين زيدان على المحك.