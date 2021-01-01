زيدان: نعم أنا محظوظ ولا أفكر في مستقبلي مع ريال مدريد

تطرق كذلك إلى موقف هازارد من اللعب ضد خيتافي

تجنب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الحديث مرة أخرى عن مستقبله، قبل مواجهة خيتافي، غدًا الأحد في الدوري الإسباني.

العقد الحالي لزيدان ينتهي في يونيو 2022، ومن غير الواضح حتى الآن توقيعه على عقد جديد، وسط اهتمام من يوفنتوس بالحصول على خدماته.

العديد من التقارير أشارت إلى محاولة فلورنتينو بيريز رئيس ريال، تجديد عقد زيدان حتى 2025، وهو ما علق عليه الفرنسي قبل لقاء خيتافي.

وقال زيدان:"لا يمكن التعليق، أنا لا أتطلع إلى المستقبل، ليس الآن ولا حتى عندما طالبوا برحيلي، لن يتغير شيء، غدًا سنلعب مباراة هامة وهذا ما يهمني".

وأضاف:"لم نشك أبدًا في العمل الذي قمنا به، اللاعبون في أقصى درجات التركيز ويؤمنون بما يفعلونه، الأوقات الصعبة تجعلنا أقوى ودائمًا نريد المزيد".

استمرار بيريز على رئاسة ريال:"أنا سعيد جدًا من أجله لاستمرار في المنصب، وبالنسبة لمستقبلي كما قلت، نحن نعيش يومًا بعد الآخر".

عودة دانييل كارباخال وإيدين هازارد:"علينا الحذر معهما لتعرض كل منهما لانتكاسات، سنرى حالتهما جيدًا قبل المباراة لحسم مصيرهما".

الاعتماد على المداورة:"الخطة هي نفسها دائمًا، نحن جميعًا في هذا المشروع، لدينا 8 مباريات من أجل الفوز بالدوري وسنواصل ما نقوم به".

اتهامه بالحظ:"وما الذي سأغيره؟ نعم أنا محظوظ لتدريب هذا الفريق وأن أكون في هذا النادي الرائع، لست الأفضل بالتأكيد لكني أحب ما أفعله، الشيء المهم هو وضع الشغف في كل ما تريد".

واستكمل:"أعرف مكاني جيدًا ولكن قبل كل شيء هناك اللاعبين وهم العنصر الأهم في اللعبة، وبالنسبة لي أفضل الحديث عن كرة القدم أكثر من أي شيء آخر".

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زيدان: مع الأسف مضطرون لغياب الجماهير وسنواجه ليفربول بكل قوتنا

معاناة هازارد من لعنة الإصابات:"سنرى ما سيحدث معه، هو الآن بخير وما يريده هو العودة إلى الفريق، سنرى موقفه غدًا".

الخوف من الإرهاق البدني بعد الكلاسيكو ومواجهتي ليفربول:"صحيح أننا نأتي من عشرة أيام شديدة الصعوبة مع مباريات صعبة جدًا، ولكن عاطفيًا نحن في حالة جيدة واللاعبون جاهزون، علينا التعافي والباقي يكمن في التفاصيل".

يذكر أن ريال يلعب ضد خيتافي وهو في المركز الثاني في الدوري الإسباني، بفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما يأتي برشلونة بالمركز الثالث بـ65 نقطة.