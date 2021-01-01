زيدان: مع الأسف مضطرون لغياب الجماهير وسنواجه ليفربول بكل قوتنا

زيدان وحديث قبل مباراة ليفربول

قال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنه لا مفاضلة ما بين دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، مؤكدًا أن المنافسة ستكون على كل الجوانب المتاحة كما اعتاد النادي الملكي دائمًا.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد أمام ليفربول مساء الغد صب زيدان تركيزه على مواجهة ليفربول مؤكدًا أنه لم يتحقق أي شيء بناء على نتيجة مواجهة الذهاب.

وحول مواجهة الإياب قال: "نعرف المباراة التي سنخوضها غدًا بالتأكيد مع الصعوبات التي من المفترض أن نواجهها أمام خصم قوي، كل ما لدينا أننا سنواصل المنافسة والهجوم بشكل جيد".

واستمر في السياق ذاته قائلًا: "نحن مستعدون لهذه المباراة الثانية، لقد واجهنا ليفربول قبل أسبوع ولم نصل إلى غايتنا بعد، علينا أن نركز في مباراة الإياب ونلعبها بشكل منفصل تمامًا".

وأضاف: "اللعب بحضور جماهيري؟ مع الأسف لا يمكننا فعل أي شيء، لم يكن لدينا جماهير في ملعبنا أيضًا، إنه الوضع الحالي وعلينا الرضا به على هذا النحو".

وتابع: "الدوري أو دوري الأبطال؟ لن نختار، ولا نفكر فيما قيل أو يقال، المباراة الوحيدة التي نفكر فيها هي المباراة التي ستقام غدًا، ومن ثم نركز في المباراة التي تليها".

وأردف: "نهج التعامل مع الوضع المادي للفريق؟ لن ندير جهودنا، عندما يكون ريال مدريد على أرض الملعب، فإنه يعطي كل شيء بغض النظر عن الأسماء التي ترتدي هذا القميص".

وأكد: "هذا ما سنفعله، لقد اعتدنا على هذا النوع من المباريات، على تلك الأشياء والظروف والمواعيد الكبرى، وسنستعد لمباراة أخرى مرغوبة بشدة غدًا بالنسبة لنا نحن مستعدون لها ".

واسترسل: "الجانب البدني والجسدي؟ الأمر يسير جنبًا إلى جنب مع الأمور الفنية، نحن بخير، لكن هذا لا يعني شيئًا، سننافس بكل قوة، أهم شيء هو أن الفريق مستعد للمنافسة، سنحاول الفوز بالمباراة، لن نتوقع أي شيء. كما هو الحال دائمًا ".

وحول الموسم الحالي وصعوباته قال: "الموسم الأكثر استحواذًا على العديد من التعقيدات؟ مع الصعوبات التي نواجهها، يجتمع الفريق دائمًا، وهذا يدل على شخصية هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين، حدث الكثير لنا على مدار الموسم، وكنت أتمنى أن يكون لدي كل اللاعبين".

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يذكر أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد كان معرضًا للإقالة بنهاية الموسم الحالي بسبب خروج الأمور عن السيطرة بصورة كبيرة فيما يتعلق بالفريق الملكي في فترة ما من الموسم، ولكنه استعاد النسق ويأمل من خلال ذلك أن يختتم العام ببطولة على الأقل..