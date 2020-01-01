زيدان متحديا برشلونة: "سنكون أبطال الدوري في النهاية"

زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يحمس نجوم فريقه ويطالبهم بتحقيق الدوري الإسباني.

طالب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد نجوم الفريق بتقديم أقصى ما لديهم من أجل تحقيق الدوري الإسباني هذا الموسم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن زيدان حمس الفريق بخطبة قصيرة خلال التدريبات الأخيرة قبل المواجهة القادمة ضد ريال مايوركا.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان دلل على قدرة النادي في تحقيق الدوري الإسباني بما فعلوه قبل سنوات عند تحقيق دوري أبطال أوروبا بينما كان الجميع يشكك في الفريق الملكي.

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وقال زيدان لنجوم ريال مدريد: "الأمر شبيه بما حدث قبل سنوات عندما قلنا إننا سنفوز بدوري أبطال أوروبا والجميع شكك في الأمر وقالوا إننا لن نستطيع، الاختلاف الوحيد أننا نتحدث الآن عن الدوري".

وكان زيدان قد صرح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء اليوم ضد إيبار وقال: "المشوار للدوري طويل للغاية وأنا أحبه لأن الأداء بشكل جيد طوال العام يضمن لك الوصول لأوروبا".

ويحتل برشلونة في الوقت الحالي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة بفارق خمس نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يخوض مواجهة في نفس الجولة مساء اليوم، ضد نظيره إيبار.

جدير بالذكر أن برشلونة يواجه نظيره ليجانيس على ملعبه كامب نو يوم الثلاثاء المقبل بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على فالنسيا يوم الجمعة.