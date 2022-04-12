ويلفريد جنونتو: فتى إنتر السابق الذي أصبح نجمًا في سويسرا

لفهم التأثير الذي أحدثه المهاجم الشاب ويلي جنونتو في قطاع معين من جماهير زيورخ ، فإن قناة ماركو شونبي على يوتيوب هي البداية.

هي قناة صغيرة بها عدد قليل من المشتركين وفيديو واحد فقط بعنوان "Willy Gnonto Song".

الأغنية التي غناها ولحنها ألبيس رايدر ، مصحوبة بصورة كاريكاتورية لجنونتو وهو يرقص ، وهي للنجم الشاب الذي ساعد في قيادة مسيرة زيورخ نحو اللقب السويسري.

"هنا ويلي جنونتو الجوكر الإيطالي" تبدأ الأغنية المتوفرة أيضًا على Spotify وApple Music بهذا المقطع ، بينما تنتهي بعبارة "Dribbing ، shoot ، target ، pronto!".

بالرغم من ذلك فإن جرونتو ليس شخصية كرتونية - حتى لو قارنته أغنية رايدر أيضًا بشخصية Looney Tunes من Taz - ولا لاعبًا يمكن وصفه بمثل هذه المصطلحات عندما يتعلق الأمر بقدراته الكروية.

هو لاعب ضمنت قدرته على المراوغة تميزه منذ صغره عندما كان في صفوف إنتر ، وقد تألق في تسجيل الأهداف خلال هذا الموسم ، ولكن تصويره على أنه مجرد مراوغ سيكون غير عادل.

إنه ذكي ومتحرك في الثلث الأخير وهوما يسمح له بالظهور في العديد من مواقع التهديف ، في حين أن تعدد مراكزه في الخط الأمامي أثبت أنه لا يقدر بثمن منذ صعوده.

شبهه البعض بفرانك ريبيري ، على الرغم من أن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا لديه نماذجه الخاصة التي يتطلع إلى التعلم منها.

وقال لـ Cronache di Spogliatoio: "لقد ألهمني رحيم سترلينج ، لكنني ألعب كرة القدم بفضل ليونيل ميسي". وفي مقابلة أخرى مع موقع نادي زيورخ على الإنترنت ، أضاف عن ميسي: "بالنسبة لي هو الأفضل في التاريخ".

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قد يكون جنونتو هو المفضل لدى المشجعين في سويسرا ، لكن قصته تبدأ في مدينة فيربانيا المطلة على بحيرة ماجيوري في شمال غرب إيطاليا.

ولد جنونتو لأبوين من كوت ديفوار ، وتعلق بالكرة في وقت مبكر.

وأوضح: "كان والدي عاملاً ، ووالدتي نادلة ، ولم يفقدوني أي شيء أبدًا".

"كنا نعيش بالقرب من ملعب صغير. ربما كان القدر ، لا أعرف ، لكن عندما نظرت من النافذة ، لم يكن بإمكاني سوى رؤية الكرة. غالبًا ما كنت أذهب للعب حتى وقت متأخر من الليل.

"كبرت ، كانت المدرسة وكرة القدم والمدرسة والمزيد من كرة القدم!"

كانت تلك المدرسة في سونو ، على بعد حوالي 80 كيلومترًا من ميلانو ، وكانت المكان الذي اكتشف فيه إنتر موهبة جنونتو لأول مرة في سن التاسعة.

وقال: "بعد موسمين في سونو ، مدرسة كرة القدم التابعة للإنتر ، خضت بعض التجارب في النادي. كنت أذهب إلى أبيانو (ملعب تدريب الإنتر) مرة واحدة في الأسبوع ، ثم أعود إلى المنزل. في النهاية ، وقعوا معي."

سرعان ما أصبح واضحًا أن جنونتو كان لديه ما يلزم لجعله محترفًا ، وقد تألق في جميع الفئات العمرية ، وشكل شراكة قوية مع زميله الشاب الإيطالي سيباستيانو إسبوزيتو.

ولحسن الحظ ، يجد إسبوزيتو نفسه الآن أيضًا في سويسرا ، حيث يعيش فترة إعارة في بازل ، لكن انتقاله جاء بعد 12 شهرًا من قرار جنونتو ترك سان سيرو.

قال عن قرار رفض عقد احترافي مع إنتر والانضمام إلى زيورخ في صفقة قيمتها 200 ألف يورو في صيف 2020 "أردت أن ألعب".

"قبل مجيئي إلى هنا ، اعتقدت أنني كنت أرغب دائمًا في اللعب للإنتر. بالنسبة لي ، لم يكن هناك سوى قميص النيراتزوري.

"لكن الإدارة هنا جعلتني على الفور أفهم أنه سيكون لدي المساحة المناسبة للتطوير. في عمري ، لا يمكنك الجلوس على مقاعد البدلاء."

بدأ جنونتو مشواره في ناديه الجديد مع فريق تحت 21 عامًا ، ولكن بعد تسجيله في كل من مباراتيه الأولتين ، تم تصعيده إلى الفريق الأول ، حيث قدم المساعدة - وإن كان ذلك من خلال تسديدة بعيدة انحرفت - في الظهور الأول ضد نادي فادوز.

كانت هذه هي الأولى من بين أربع تمريرات حاسمة ساهم بها في الظهور المنتظم على مقاعد البدلاء ، قبل أن يسجل في اليوم الأخير من الموسم لأول مرة في مسيرته الكروية ، مرة أخرى ضد فادوز.

القول بأن فتح الباب على مصراعيه سيكون مبالغة ، لكن بالتأكيد سجل جنونتو أمام المرمى قد تحسن بشكل لا يقاس في موسمه الثاني في النادي.

سجل 10 أهداف في جميع المسابقات ، والتي شملت 10 مباريات بين نوفمبر ومارس حيث سجل سبعة أهداف ، بما في ذلك الفوز على حامل اللقب يانج بويز وهدف ضد بازل صاحب المركز الثاني.

سجل الشاب هدفًا أو صنع تمريرة حاسمة كل 91 دقيقة في 2021-22 ، وساعد فريق أندريه برايتنريتر توسيع فجوة من 12 نقطة على قمة الجدول ويقترب الآن من لقب الدوري الأول له منذ عام 2009. .

كان جنونتو حاضرًا في معظم الأوقات ، على الرغم من أنه لا يزال يشارك إلى حد كبير من على مقاعد البدلاء.

أداء جنونتو الرائع كان حاضرًا على المستوى الدولي أيضًا ، حيث سجل خمسة أهداف في ست مباريات لإيطاليا ، وضمن الآتزوري مكانه في بطولة أوروبا تحت 19 سنة 2022 التي ستقام في سلوفاكيا في يوليو.

من المقرر أن يشكل ذلك جزءًا من صيف مثير بالنسبة إلى جنونتو ، الذي ينتهي عقده في زيورخ في عام 2023 ، مما أدى إلى قيام عدد من أندية الدوري الإيطالي بمراقبة وضعه عن كثب.

"شعاري هو استمتع دائمًا . أيا كان ما أفعله ، أحاول أن أستمتع" هذا ما قاله جنونتو لموقع زيورخ في مقابلة أجريت معه مؤخرًا ، ويبدو بالتأكيد أنه يستمتع بكرة القدم في الوقت الحالي.

إذا كانت أغاني اليوتيوب الجذابة هي شيء يجب أن تذهب إليه ، فإن جماهير النادي مسرورون أيضًا بوجود "الجوكر الإيطالي" في صفوفه.