زيدان: سنحاول تحقيق الليجا ودوري الأبطال

تصريح زين الدين زيدان بعد التأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020-2021

هنّأ المدرب زين الدين زيدان لاعبيه على التأهل الى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على اتالانتا بنتيجة 3-1، وقال زيدان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: " لقد لعبنا مباراة متكاملة، منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية، نحن سعداء جدًّا بتأهلنا لدور ربع النهائي، علينا أن نستمتع بالتأهل الآن، لآن القادم سيكون أكثر صعوبة".

وأضاف: " أتالانتا لم يستطيعوا خلق فرص، في نهاية المباراة سجّلوا هدف، لقد تحكّمنا بالمباراة بشكل جيّد ومنعناهم من خلق الفرص، كما وظهرنا بشكل جيّد هجوميًّا وقمنا بصناعة ونجحنا بترجمتها لأهداف".

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وعن إعتماد خطة 3-5-2 شرح زيدان أنه من وقت لآخر سيلعب بهذا الشّكل، قائلاً:"لقد لعبنا أمام التشي بهذا الشّكل واليوم فعلناها مرّة أخرى، وبإمكاننا اللعب بطرق مختلفة".

وعن اهداف الموسم قال زيدان: سنحاول تحقيق الليجا ودوري الأبطال، ليس هنالك مستحيل، نحن هنا من أجل هذا، الأمر صعب بكل تأكيد ولكننا لا زلنا ننافس على البطولتين، الآن علينا الاستمتاع بالمباراة التي قدمناها، وأنا سعيدٌ من أجل اللاعبين".

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وفيما خص أداء ومستوى لوكا مودريتش الكبير في المباراة قال زيدان: "هو يبلغ 35 عاماً صحيح؟ لكن اداءه لا يُعبر عن هذا الأمر بتاتاً، هو لاعبٌ استثنائي".

وأضاف: "هو لاعبٌ ذكي، هو يعلم كرة القدم جيّدًا، وهذا سيساعده في حال أراد أن يكون مدرّبًا في المستقبل، أنا سعيدٌ من أجله، ثنائيته مع كروس رائعة، وفي النهاية هما يقدمان الكثير للفريق وهذا جيد".