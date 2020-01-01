زيدان يرفض الانتقادات بخصوص بيل ومارسيلو

مباراة صعبة تنتظر ريال مدريد في السادار

أكد مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان على عدم وجود أي مشاكل مع لاعبيه جاريث بيل ومارسيلو، رافضاً الانتقادات بحق الثنائي، ومشدداً على أنه من يختار من يلعب حسب الجاهزية.

وغاب بيل عن اللقاءات الثلاثة الأخير لريال مدريد، ولم يتم توجيه الدعوة له في قائمة المباراة، بينما وُجهت انتقادات حادة لمارسيلو بسبب تراجع المستوى هذا الموسم.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي للقاء أوساسونا: "نعرف صعوبة اللقاء، والخصم الذي سنواجهه، خصم معقد مثل ملعبه، ويعيش فترة طيبة، نحن جاهزون لنهائي جديد".

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وأكمل: "الانتقادات بحق مارسيلو تضايقني لأنني والجمهور نرى ما يقدمه بالملعب، قدمنا 21 مباراة دون خسارة ونريد العودة لذلك الطريق، ومثل تلك الانتقادات لا تساعد".

زيدان يخرج جاريث بيل من حساباته

واستمر الفرنسي: "مارسيلو لاعب مهم ويقدم كل شيء في الملعب، ولكن لا يمكنك أن تقدم أفضل المستويات لمدة 60-70 مباراة، ما يهمني أن اللاعب يعطي كل شيء".

وعن بيل: "هو هنا وسعيد مثل البقية، أنا من أختار من أستدعي ومن ليس بالقائمة، هو لاعب في ريال مدريد، وما يحدث داخل النادي يظل هكذا، يملك عقداً ويريد البقاء".

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وأتبع: "لا يوجد مشكلة مع جاريث، نتحدث دائماً، نعتمد عليه لأننا نعرف إمكانياته والموسم لايزال طويلاً، عدم احترامه بسبب عدم استدعائه؟ هذا كلام غير صحيح، في الخامسة سيتضح إذا كان سيتواجد في القائمة المقبلة أم لا".

وحول الاستبعاد من الكأس: "لسنا سعداء، ولكن من حسن الحظ أن اللقاء المقبل بعدها بثلاثة أيام، لن نلقي بكل ما قمنا به الفترة الماضية بسبب مباراة، سنمضي قدماً".

وختم: "لا أقول إنني سأموت بأفكاري، ولكن أتعايش معها، كل ثلاثة أيام أختار القائمة وأعرف أن سيكون هناك انتقادات ولكن هذا جزء من عملي".

ويحل ريال مدريد ضيفاً مساء الأحد على ملعب السادار لمواجهة أوساسونا لحساب الجولة 23 من الدوري الإسباني.