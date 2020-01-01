زيدان يخرج جاريث بيل من حساباته

العلاقة تسوء مجددًا..

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أسباب خروج جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد، من حسابت مدربه زين الدين زيدان، في الفترة الأخيرة.

بيل، صاحب الـ30 عامًا، لم يشارك في مباريات الفريق الملكي منذ 22 يناير الماضي، حين واجه ريال مدريد نظيره سالامنكا، ضمن منافسات دور الـ32 من عمر كأس ملك إسبانيا.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إن زيدان استبعد بيل من حساباته مؤخرًا، لأنه غير سعيد بالطريقة والشدة التي يتدرب بها الدولي الويلزي.

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وعانى بيل، من انزعاج على مستوى الكاحل خلال مواجهة سالامنكا، وبالفعل كان غير قادر على المشاركة أمام بلد الوليد، ولكن في المباريات الثلاث التالية (ريال سرقسطة، وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد)، جاء استبعاده لأسباب فنية.

زيدان لم يرد بيل بين لاعبيه، والأمر لم يعد له علاقة بمشاكل اللاعب مع الإصابات، فالعلاقة بين اللاعب ومدربه أصبحت باردة مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة، أن زيدان وبيل لا يفهمان بعضهما البعض، ولكن هذا لا يعني أن المدرب الفرنسي قرر استبعاد اللاعب نهائيًا.

زيدان، يعرف إمكانيات بيل جيدًا، وهو سلاح مهم ولا ينبغي التخلي عنه دون وجود بديل، ولكن هذا يرتبط بالمردود الذي يقدمه اللاعب خلال التدريبات.

وشارك جاريث بيل، في 15 مباراة مع ريال مدريد، هذا الموسم، بمختلف المسابقات، حيث سجل 3 أهداف وصنع 2.