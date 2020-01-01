زيدان "دمّر" مشاعر خاميس وريال مدريد قرر التخلص منه قريبًا

الأمر بات مؤكدًا..

تستمر معاناة خاميس رودريجيز في ريال مدريد تحت إمرة زين الدين زيدان، وهذه المرة بتأكيدات صحيفة "ماركا" أن الكولومبي "مهترئ عاطفيًا جدًا" بسبب طريقة تعامل مدربه معه.

ورغم تلاحم المباريات وضغطها بعد العودة من توقف كورونا، لكن لم يتحصل خاميس على فرصته التي يطمح إليها بالشكل الكافي، حيث شارك فقط في 78 دقيقة أمام ريال سوسييداد بينما ظل حبيسًا لدكة البدلاء في بقية المباريات.

ماركا أكدت على أن ثمة نقاشًا صريحًا قد حدث بين زيزو وخاميس وبخه فيه الكولومبي على عدم ثقته به وأعرب عن إحباطه الشديد من طريقة سير الأمور معه، ما جعلهما في النهاية يتفقان على استبعاده من قائمة مدريد المسافرة إلى الباسك في مباراة أتلتيك بيلباو الأخيرة.

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الاستبعاد جاء بالتوافق بين الطرفين، فخاميس لم يكن مستعدًا من الناحية النفسية أن يجلس على دكة البدلاء ولا يشارك من جديد، وقد تفهم زيدان الأمر وحاول احتوائه في ظل تركيز كتيبته على الظفر بلقب الدوري الإسباني.

الآن بات واضحًا أمام إدارة ريال مدريد أن عليها أن تتخلص من صاحب الـ28 عامًا هذا الصيف، فهو خارج مخططات زيدان من جهة، واللاعب نفسه أصبح غير قادر على العطاء بسبب مشاعره الغاضبة مما يحدث له مع زيزو في سانتياجو برنابيو.

خاميس كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد في الصيف الماضي لكن ريال مدريد عرقل الأمر في اللحظات الأخيرة، كما حظيّ باهتمام من نابولي أثناء وجود كارلو أنشيلوتي على رأس قيادته الفنية.

الجدير بالذكر أن آخر الأنباء من الصحف الإنجليزية أشارت إلى اهتمام وولفرهامبتون بالتعاقد مع خاميس، ويظل إيفرتون هو الآخر أحد الوجهات المحتملة للكولومبي بناء على رغبة أنشيلوتي في لم الشمل معه مجددًا.

