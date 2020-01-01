مفاجأة.. كامافينجا قد ينضم لريال مدريد هذا الصيف

نبأ سار..

ازدادت آمال ريال مدريد في الظفر بخدمات إدواردو كامافينجا، لاعب رين، خلال سوق الانتقالات الصيفية، وذلك حسبما أكدت تقارير من صحيفة ليكيب الفرنسية.

ويُنظر إلى كامافينجا على أنه بول بوجبا الجديد بعدما قدم أداءً استثنائيًا مع رين هذا الموسم كان سببًا مباشرًا في احتلالهم المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.

ونتيجة لما يُعانيه النادي الملكي من أزمة واضحة في منتصف الملعب جعلت زين الدين زيدان يحاول بشتى السبل جلب بوجبا الصيف الماضي، فاتجهت أنظار مدرب الميرينجي إلى مواطنه كامافينجا في ظل تمسك مانشستر يونايتد بنجمه الأول.

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إدارة رين في أكثر من مناسبة خرجت وأعلنت أن كامافينجا ليس للبيع هذا الصيف مهما كان الثمن المقدم فيه، لكن بحسب "ليكيب" فإن مغادرة صاحب الـ17 عامًا لناديه والتوجه للعاصمة الإسبانية واردة بقوة.

السبب في ذلك هو رغبة كامافينجا الملحة في لعب دوري أبطال أوروبا، ورغم أن رين قد ضمن ذلك، يظل تصنيفه الأوروبي واضطراره لبدء المسابقة من الدور التمهيدي الثالث عائقًا أمام إمكانية وصوله لمرحلة المجموعات.

سيتعين على رين الانتصار في الدور التمهيدي الثالث ثم لعب الملحق مع نادٍ قد يكون في نفس مستواهم أو أقوى من أجل الوصول لدور المجموعات، الأمر الذي يُثير حفيظة كامافينجا وقلقه ويجعله يفكر جديًا في الرحيل.

ما قد يضمن بقاء كامافينجا في رين ويُنهي على آمال إدارة فلورنتينو بيريز هو أن يُحقق النادي الفرنسي لقب الدوري الأوروبي، وحينها سيتأهل مباشرةً إلى دور المجموعات، وإن كان ذلك الأمر من الناحية العملية ليس بالسهل في ظل اكتظاظ البطولة بأسماء عريقة على رأسها مانشستر يونايتد وإنتر.

تبقى الإشارة في النهاية إلى أن السعر المتوقع للاعب صاحب الأصول الكونغولية كان 50 مليون يورو، وبعد أزمة كورونا وتوابعها الاقتصادية يفترض أن ينخفض السعر كحال كل أسعار اللاعبين مؤخرًا.