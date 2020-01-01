زيدان: تمريرة بنزيما أجمل من كعوب جوتي

زيدان يمدح بنزيما ويؤكد صعوبة منافسة برشلونة على لقب الدوري الإسباني

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد إن الانتصار الذي حققه الفريق اليوم نقطة هامة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على مضيفه إسبانيول بهدف مقابل لا شيء، ليستعيد صدارة الدوري الإسباني من الغريم التقليدي والمنافس المباشر برشلونة.

وعقب المباراة، قال زيدان: "واجهنا صاحب المركز الأخير، لكن على أرض الملعب لم يظهر أنهم يحتلون المركز الأخير أبدًا، لقد بذلوا كل ما بوسعهم من أجل الفوز"

المزيد من الفرق

وأضاف: "لم ينتهِ شيءٌ بعد، سنستمر على نفس النسق، لدينا 6 نهائيات متبقية. سعيد بالنتيجة والآن سنأخذ قسطا من الراحة حتى نستطيع المواصلة"

وتابع: "كعب بنزيما اليوم أجمل من تمريرة جوتي بالكعب لكريم نفسه منذ 11 عامًا في 2009، وأجمل أيضا من تمريرة الكعب التي مررها لي جوتي عام 2006"

وأردف: "لا يمكننا المخاطرة، الدفاع مسئولية الجميع. كرة القدم عبارة عن توازن، إذا لعبنا بتوازن وبخطوط متقاربة سنصعب الأمور على الخصم، هذا هو مفتاح الفوز بالمباريات"

وأكمل: "نحضر للمباريات سويًا وبصورة عادية، ليس هناك شيء خاص طقس معين نقوم به، ما أقوله للاعبين يبقى بيني وبينهم ومن أسرار الغرف المغلقة. نحن نشعر بالتعب ونحتاج لبعض الوقت لاستعادة عافيتنا من أجل المباراة المقبلة"

وأكد: "بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم معقدة بصورة كبيرة، التنافس فيها على أشده ولن يحدث الحسم بشكل نهائي حتى آخر جولة، إنها تشبه البطولة التي فزنا بها في 2017"

وحول إيدين هازارد قال زيدان: "نعلم قدرات هازارد جيدًا، لقد قمت بتغييره اليوم لأنه تعرض لكدمة نتيجة ضربة قوية، لكنه بخير وليس هناك ما يدعو للقلق حول مستواه أو حالته البدنية"

أشرف حكيمي .. نجم المغرب الذي فضل إنتر على ريال مدريد

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ملاحقه برشلونة الذي تعادل بالأمس أمام سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما.