زيدان: تعجبت من موقف أبو تريكة وتشاجرت مع حسام غالي

محمد زيدان يروي قصة شجاره مع حسام غالي، والموقف الذي جعله يتجعب من أبو تريكة.

روى محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، أحد المواقف التي جعلته يتعجب من محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والفراعنة السابق، خلال تواجده في نادي بني ياس الإماراتي.

زيدان قال خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة والناس": "أبو تريكة تحدث معي وسألني عن نادي بني ياس، وبعد 3 أشهر من انضمامه للفريق الإماراتي، خضعت لعملية جراحية في الركبة، ومعظم اللاعبين حرصوا على زيارتي في المستشفى، ولكن أبو تريكة لم يحضر".

نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق تابع: "تعجبت من موقف أبو تريكة وقتها، ولكن بالتأكيد أن هناك أسباب منعته وقتها من زيارتي، فهو لاعب له مقام كبير لدينا ونحبه كثيرًا ولم أتعامل مع الأمر بشكل شخصي".

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وبعد سؤاله عن الأفضل في جيله، زيدان أم أبو تريكة؟، رد زيدان: "لن أقول أنني أفضل من أي أحد، ولكن جيلنا كان يعتمد على اللعب الجماعي، وأبو تريكة كان قوة كبيرة جدًا ومن أهم اللاعبين".

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وعن الجيل الأقوى الحالي أم السابق، رد محمد زيدان: "رغم أننا لم نصل إلى كأس العالم، ولكن من وجهة نظري جلينا أقوى بكثير من الجيل الحالي، لأن أي فريق إفريقي أو عالمي، كان يعمل ألف حساب للمنتخب وقتها".

وكشف زيدان عن مشاجرة حدثت بينه وبين حسام غالي، قبل كأس أمم إفريقيا 2008، حيث قال: "لا أتذكر سبب الواقعة وقتها، ولكنها كانت مجرد نرفزة ملعب داخل التدريبات، ولم نصل إلى الاشتباك بالأيدي".

وواصل: "الاشتباك مان لفظيًا بيني وبين غالي، والكل تدخل وقتها، وعلاقتي جيدة جدًا بحسام غالي حاليًا، ولكنه من أصحاب الدم الحامي، الذي لا يُحب الخسارة في أي مباراة أو تدريب".

محمد زيدان نجح في التتويج مع منتخب مصر، ببطولة كأس أمم إفريقيا مرتين، عامي 2008 و 2010.