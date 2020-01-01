تقارير: صراع بين الأهلي والزمالك وفريقان لضم حسين بن عيادة

هل ينجح أحد قطبي الكرة المصرية في ضم حسين بن عيادة؟

أكدت تقارير صحفية جزائرية، على أن هناك 4 فرق تتنافس من أجل ضم حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق نادي شباب قسنطينة الجزائري، بعد اقتراب انتهاء عقده مع ناديه.

وينتهي عقد حسين بن عيادة رفقة شباب قسنطينة بنهاية الموسم الحالي، حيث يرفض تجديد عقده مع فريقه، ليرحل عن صفوفه مع نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

وأشارت صحيفة "dzffot" الجزائرية، إلى أن الأهلي والزمالك دخلا في صراع من أجل ضم حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لفريق شباب قسنطينة الجزائري.

المزيد من الفرق

ويزاحم الأهلي والزمالك كلًا من الترجي التونسي، وأحد فرق دوري الدرجة الأولى التركي، من أجل التعاقد مع حسين بن عيادة في صفقة انتقال حر.

هل يتحرك الأهلي؟ - حسين بن عيادة لن يجدد عقده مع شباب قسنطينة

الصحيفة الجزائرية أشارت إلى أن الرباعي الأهلي والزمالك والترجي والفريق التركي، تقدموا بعروض رسمية للاعب، من أجل الحصول على توقيعه وضمه في صفقة انتقال حر.

ومن جانبهم لم يستسلم مسؤولي فريق شباب قسنطينة الجزائري حتى الآن في إقناع حسين بن عيادة، لتجديد عقده، دون الالتفات إلى العروض المقدمة له، حيث مازالت المحاولات مستمرة للإبقاء عليه.