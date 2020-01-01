زيدان: بداية رائعة للعام الجديد وكورتوا ردّ على الانتقادات

تعرف على تصريحات زيدان بعد الفوز على خيتافي

أشاد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بالإمكانيات التي قدمها كل لاعب في الفريق أمام خيتافي في لقاء الجولة 19 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد حقق أول فوز له في العام الجديد بثلاثية نظيفة أمام خيتافي ليتصدر ترتيب الليجا ولو بصورة مؤقتة.

وقال زيدان في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الملعب صعب للغاية وكنا نعلم أننا لن نواجه منافسًا قويًا وأنّ تحقيق الفوز لن يكون سهلًا. لقد بدأنا العام بأفضل وضع ممكن عكس السنوات الماضية".

وتابع: "الدوري الإسباني معقد الموسم الجاري وبالتالي الفوز ضروري للغاية. الشباب أظهروا صلابة قوية منذ الدقيقة الأولى وكانوا على قدر المسئولية".

المدرب الفرنسي أكد على أهمية استغلال الكرات الثابتة ومحاولة تسجيل الأهداف منها وهذا ما حدث في مواجهة خيتافي.

وأردف: "كل لاعب يحتاج للمشاركة في المباريات ولديّ قائمة من 25 لاعبًا يجب أن اختار منهم 11 فقط وكل لاعب سيحصل على فرصته دون شك".

وواصل: "سعيد لأجل ما قام به كورتوا لأن ما يقوم به يساعده ويساعدنا، أما مودريتش فقد قدّم مباراة رائعة وركض لمسافة كبيرة في الهدف الذي سجله في الدقيقة 90. أنا سعيد لأجل اللاعبين".

وحول بطولة السوبر الإسباني، قال زيدان: "نحن نستمتع الآن بالفوز على خيتافي وبعد سوف نفكر في البطولة، كل شيء وارد وهناك 4 فرق مرشحة لحصد اللقب".

واختتم: "لم أشعر أبدًا بالتوتر من قلة الأهداف وكنت هادئًا للغاية وعلمت أنّه سيأتي الوقت الذي نقدم أفضل ما لدينا. لقد خرجنا بنتيجة جيدة وكل لاعب أظهر إمكانياته وسجلنا 3 أهداف والأهم أننا لم نستقبل أي هدف".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد سوف يلعب أمام فالنسيا يوم الأربعاء المقبل في السوبر الإسباني بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.