خاص | ليس الهلال .. الكشف عن السبب الحقيقي وراء وجود تيتي في الرياض!

جول العربي
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تعرف على السبب الحقيقي وراء وجود تيتي في العاصمة السعودية الرياض

بعد انتشار أخبار تفيد بأن المدرب البرازيلي تيتي يتواجد في الرياض لتدريب الهلال، تبين أن المدرب البرازيلي يتواجد من أجل شيء آخر وليس من أجل الزعيم!

ونفى مصدر مسؤول داخل نادي الهلال لـ"جول" وجود مفاوضات مع المدرب تيتي، من أجل تدريب الزعيم، خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز. "اقرأ التفاصيل"

وعلم "جول" من مصادره، أن تيتي في مفاوضات متقدمة مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تولي قيادة المنتخب السعودي خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل مؤخرًا لتدريب منتخب بلاده للسيدات.

وأضافت المصادر أن مدة عقد تيتي مع المنتخب السعودي، ستكون حتى نهاية كأس أمم آسيا 2027، التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تدريب تيتي للمنتخب السعودي، بعد اكتمال المفاوضات بين الطرفين، والتوقيع على عقود تدريبه للأخضر بشكل رسمي.

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