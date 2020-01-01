زميل نيمار السابق ينتقد سلوكه خارج الملعب

بناء على خبرة اللعب معه في الأولمبياد

انتقاد ومدح في نفس الوقت، يتعرض لهما المهاجم البرازيلي نيمار، وهذه المرة من مدافع مانشستر يونايتد السابق، والذي سبق وأن لعب مع نجم باريس سان جيرمان بالمنتخب البرازيلي.

رافائيل زامل نيمار بتشكيل البرازيل في أولمبياد لندن 2012، ومن بعدها بدأ يلاحظ ويتابع سلوك اللاعب من وقتها وحتى الآن.

ومع انطلاق كوبا أميركا العام القادم، وكأس العالم 2022 في قطر، يأمل اللاعب أن يحسن نيمار من سلوكه خارج الملعب من أجل التألق مع السيليساو.

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وقال رافائيل في تصريحات صحفية:"نحن نريد نيمار بكل تأكيد ونحتاجه جداً، ولكن عليه تطوير ما يفعله خارج الملعب نظراً لأهميته الكبيرة"..

وأضاف:"يجب أن يفعل أقصى ما لديه من أجل البرازيل، ولو فعل ذلك فرصتنا ستكون كبيرة في الفوز، ولكني لا أعتقد أنه القائد المناسب للفريق".

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وتابع:"لا يتمتع بالصفات القيادية في الملعب، يمكنه فعل الأشياء التي يجيدها من الناحية الفنية عندما يكون في قمة تركيزه، ووقتها يكون اللاعب الأفضل في العالم".

يذكر أن نيمار ارتبط الفترة الأخيرة بالرحيل عن صفوف باريس لعدم شعوره بالراحة مع النادي الفرنسي، والعودة مرة أخرى لفريقه السابق برشلونة.