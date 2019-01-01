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زلاتان يهاجم رونالدو: تصريحاته مجرد هراء ولا يعرف معنى التحدي

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Getty Images
المهاجم السويدي يشن هجوماً ضارياً على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

هاجم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نظيره البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن صعوبة التحدي في الدوري الإيطالي.

رونالدو رحل عن ريال مدريد الصيف الماضي، منتقلاً إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو.

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مهاجم يوفي خرج في تصريحات صحفية مؤخراً، ليطالب الأرجنتيني ليونيل ميسي بمغادرة برشلونة، وتحديه مرة أخرى بالدوري الإيطالي.

وقال زلاتان عن هذه التصريحات:"كريستيانو يتحدث عن التحديات الجديد، في رأيه اللعب لنادي يفوز كل عام بالدوري الإيطالي تحدي كبير".

وأضاف نجم يوفنتوس السابق:"لماذا لم ينتقل لفريق يلعب بدوري الدرجة الثانية منذ بضعة سنوات".

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وتابع:"التحدي هو الانتقال لنادي صغير وقيادته لأعلى المستويات الممكنة، لكن ما يقوله رونالدو مجرد هراء".

جدير بالذكر أن نجم برشلونة ومانشستر يونايتد وإنتر ويوفنتوس السابق، كان قريباً من العودة لأوروبا عن طريق ميلان الإيطالي، لكنه اختار البقاء مع نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

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