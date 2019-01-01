زلاتان إبراهيموفيتش يكشف عن ناديه الجديد

زلاتان إبراهيموفيتش نجم فريق مانشستر يونايتد السابق يحدد وجهته المقبلة بصورة شبه رسمية.

كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق ولوس أنجلوس جلاكسي الحالي وجهته المقبلة.

جاء هذا في مقطع فيديو نشره زلاتان قبل قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، ظهر فيه قميص فريق هاماربي السويدي وعليه اسمه.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من الجدل حول مستقبل إبراهيموفيتش بعد انتهاء تعاقده الحالي مع لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي.

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وتناولت تقارير صحفية عديدة إمكانية عودته للدوري الإيطالي عن طريق ميلان أو إنتر، كما أشارت أنباء أخرى لوجود احتمالية لإعادة الشمل بينه وبين جوزيه مورينيو في صفوف توتنهام.

وخرج مورينيو المدير الفني لتوتنهام مساء الأمس في تصريحات صحفية أكد خلالها أنه لم يفكر في ضم زلاتان إبراهيموفيتش أبدًا بسبب وجود هاري كين في صفوف النادي اللندني.

ويملك زلاتان إبراهيموفيتش حاليًا تعاقدًا مع لوس أنجلوس جلاكسي ينتهي بنهاية العام الجاري، بالتحديد في الـ ٣١ من شهر ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن فريق هاماربي كان قد أنهى الموسم الماضي من الدوري السويدي في المركز الثالث وتأهل لتصفيات بطولة الدوري الأوروبي التي حصل عليها إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد.