المدير الرياضي لميلان: إبراهيموفيتش؟ إنها مجرد فكرة!

يتحدث عن مستقبل دوناروما أيضًا..

أكد فريدريك ماسارا، المدير الرياضي لميلان، أن التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش هو مجرد فكرة، نافيًا أن تكون إدارته قد اتخذت خطوات في سبيل الظفر بتوقيع السلطان.

ويُعاني ميلان بصورة واضحة على الصعيد الهجومي، حيث سجل 11 هدفًا خلال 13 مباراة في الدوري الإيطالي حتى الآن، مما يجعل تدعيم خط الهجوم في يناير بصفقة على الأقل، ضرورة ملحة.

العقم الهجومي لدى كتيبة المدرب ستيفانو بيولي تسبب في طرح اسم إبرا كحل مؤقت لنهاية الموسم، وذلك بعدما أعلن الدولي السويدي عدم تجديد عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ليتمكن من الانتقال مجانًا لأي فريق في يناير المقبل.

لكن ماسارا عاد ونفى الأمر، حيث قال "إبراهيموفيتش هو بطل عظيم كتب صفحات مهمة في تاريخ ميلان، عندما يرتبط اسمه بميلان فيكون الأمر بمثابة اقتراح لا يقاوم.".

بيولي: إبراهيموفيتش لاعب عظيم لكنني لا أهتم به حاليًا!

كما أضاف مدير روما السابق "لكنه يظل مجرد فكرة!، عندما يُفتح سوق الانتقالات الشتوية فسنتحدث مع المدرب ونرى ما يجب علينا القيام به.".

في الوقت نفسه، فقد ارتبط اسم جيانلويجي دوناروما، حارس الروسونيري، بالرحيل عن السان سيرو مع نهاية هذا الموسم بسبب الحالة المادية للنادي ورغبة وكيله، مينو رايولا، في الحصول على راتب أكبر.

بدوره، علّق ماسارا على هذا الأمر بقوله "إنه لاعب مهم للغاية ودائمًا ما يُقدم أداءً رفيع المستوى، لا يزال في عقده سنة ونصف، لذلك فنحن لا نشعر بالقلق حياله.".

يذكر أن ميلان يضرب موعدًا صعبًا مع نابولي مساء السبت في إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات الكالتشيو، ويسعى النادي العريق إلى تحسين مركزه في الدوري، إذ يقبع حاليًا في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.