مدرب كريستال بالاس يعلق على شائعات رحيل زاها إلى تشيلسي

تشيلسي أصبح حراً في سوق الانتقالات

علق مدرب كريستال بالاس روي هودسون على شائعات رحيل نجمه ويلفريد زاها إلى تشيلسي في انتقالات يناير المقبلة بعد رفع الحظر عن النادي اللندني.

وعلقت المحكمة الرياضية عقوبة تشيلسي بالحرمان من الانتقالات، مما يعني أنه أصبح حراً للمشاركة في انتقالات الشتاء في يناير المقبل.

وعلق هودسون على ارتباط نجمه مع "فوتبول لندن": "الأمر أن الجميع يعرف مدى جودة زاها، ولذا، ليس مفاجأة أن يرتبط لاعب بجودته بتلك الشائعات".

وأكمل: "هو لاعب ويملك عقداً، ولا أحد يشعر بالقلق حيال رحيله، ولا نملك أي نية لبيعه، ولكن، أحياناً تأتي عروضاً صعبة، وفي هذه الحالة نتعامل معها، ولكن هذا أمر لا يقلقني".

وختم: "منذ تعاقدي مع النادي وهذا الحديث عن رحيل زاها حاضر، لذا أنا لا أشغل نفسي به ولا أعطيه أهمية".

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ورشحت الصحف الإنجليزية الجناح الإيفواري كأحد الحلول المطروحة من أجل تدعيم صفوف البلوز بعدما لم يخض سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

ويملك صاحب السبعة وعشرين عاماً عقداً مع كريستال بالاس حتى العام 2023.