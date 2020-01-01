زانيتي يبشر جماهير إنتر بمستقبل جميل

خافيير زانيتي متفائل بالمستقبل رغم فيروس كورونا

قال نائب رئيس نادي إنتر والقائد التاريخي للنيراتزوري خافيير زانيتي إنه يستهدف في الوقت الحالي العمل من أجل جعل مستقبل النادي أجمل.

وكانت كرة القدم الإيطالية والأوروبية بشكل عام قد عانت من خسائر اقتصادية فادحة وتنتظر ما هو أكثر بسبب توقف النشاط الناتج عن تفشي فيروس كورونا الجديد.

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وحول ذلك، قال زانيتي إن الإجراءات التي تتخذ في الوقت الحالي صعبة ولكنها مهمة من أجل تفادي الخسائر الصحية وخسائر الأرواح بسبب الفيروس"

وأضاف: "حين كنت لاعبًا كانت هناك ذكريات مميزة، كلما اقتربنا من مايو 2010 شعرنا أننا كنا سائقو فورمولا وان، لم نرتكب خطأ واحدًا"

وتابع: "كنا نلعب دائمًا، كان التدريب فرصة للحفاظ على تركيزنا مرتفعًا. كان بإمكاني النوم دائمًا في الليالي السابقة للمباريات، بينما كان آخرون مثل كامبياسو، يواجهون صعوبة أكبر في النوم"

وأردف: "أنا مدين لنفسي ولشعب النيرازوري، يجب أن نقول إن الاعتزال كان وداعًا مناسبًا. كان عمري 39 سنة، اعتقد الكثير من الناس أن مسيرتي وصلت إلى نهايتها في ذلك اليوم بعدما تعرضت للإصابة"

وأكمل: "مثلما جاءت هذه اللحظات الصعبة ومرت ثم أعقبتها لحظات فرح وسعادة وانتصارات تاريخية، أشعر بأن المستقبل سيكون أجمل بعد هذه الفترة الحرجة"

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يذكر أن إنتر يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث على مستوى ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد خسارته من يوفنتوس قبل توقف النشاط.