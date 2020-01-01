ميسي أم كريستيانو رونالدو.. من ملك الضربات الحرة؟

نقاش جدلي يحسمه الأرقام

من الصعب ألا تستمتع برد فعل باولو ديبالا عند وصول كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018.

أرسل الأرجنتيني رسالة إلى مجموعة الفريق على الواتساب، قائلاً "عذرًا مير (ميراليم بيانيتش)، لكنني لا أعتقد أنك ستتولى تنفيذ العديد من الضربات الحرة هذا العام."

لم يكن ديبالا يتحدث عن نفسه بكل تأكيد، بل عن رونالدو الذي كان المسدد الأول للضربات الحرة مع الأندية السابقة، وبالتالي سيأخذ المهمة من بيانيتش كلما كانت هناك ركلة حرة من مسافة قريبة.

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قال ديبالا لصحيفة جازيتا ديلو سبورت في أكتوبر 2019 "كنا نعرف كيف تسير الأمور.. يقف رونالدو بينما نحن نقف دون أي دور وكأننا فقط يتم تصورينا بفلاشات الكاميرات".

لم يكن لدى ديبالا أو بيانيتش أي مشكلة في أن يكون رونالدو المسدد الأول للركلات الحرة، وقد أشاد كلاهما مرارًا وتكرارًا ببراعة صاروخ ماديرا في تنفيذها.

سجل رونالدو 55 هدفًا من ضربات حرة في مسيرته - وهو ما يزيد بثلاثة أهداف عن غريمه الأبرز ليونيل ميسي.

لكن عندما يتعمق المرء في الإحصاءات، تتبلور صورة مختلفة.

سجل رونالدو 33 ركلة حرة خلال مواسمه التسعة في ريال مدريد بين عامي 2009 و 2018 - مثلما فعل ميسي، وإن كان ذلك من محاولات أكثر بقليل (444 لرونالدو إلى 419 لميسي) - لكن معدل تسجيله للأهداف منها انخفض بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

فرونالدو سجل هدفين من ضربات حرة منذ صيف 2018، بما في ذلك ضربته الرائعة ضد إسبانيا في كأس العالم 2018، ولكن في مواسمه الخمسة الأخيرة، سجل الدون سبعة أهداف فقط في جميع المسابقات - ومن 136 محاولة .

على النقيض من ذلك، أصبح ميسي أكثر فتكًا من الضربات الحرة. ثلاثون هدفًا من أهدافه الـ 52 التي أحرزها من الركلات الحرة جاءت في السنوات الخمس الماضية.

النجم الأرجنتيني في ذلك الوقت سدد ضعف ما سدده رونالدو، ولكن معدل تحويله الضربات الحرة المباشرة لأهداف (11%) لا يزال أعلى بكثير من مهاجم يوفنتوس (5٪)

لم يتخلف رونالدو عن ميسي فقط.

فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، سجل نيمار (11)، ويليان (11)، داني باريخو (10)، ديميتري باييت (10)، أنخيل دي ماريا (9) ، ألكسندر كولاروف (8)، أنطوان جريزمان (8)، أهداف من ركلات حرة أكثر من رونالدو في تلك الفترة، ليس هذا فحسب بل أنهم سجلوا أكثر رغم أنهم كانوا بـ43 محاولة أقل من اللاعب البرتغالي.

بشكل ملحوظ فبيانيتش (12)، ديبالا (11)، يحتلان أيضًا مرتبة أعلى من رونالدو لأهداف الركلة الحرة منذ عام 2015 ، وهذا هو السبب في أن العديد من مشجعي يوفنتوس أصبحوا مستاءين بشكل متزايد من ترتيب المسددين في تورينو.

لقد تحول الأمر لسخرية من رونالدو، لدرجة أن البعض كان يتساءل عما إن كان رونالدو يحصل على مكافأة لضرب جدار الخصم!

قد يكون هذا تقليلاً يفقتر للاحترام من رونالدو أحد أفضل الهدافين الذين مروا على كرة القدم، لكن الحقيقة هي أنه لم يسجل ركلة حرة واحدة ليوفنتوس منذ انضمامه من ريال مدريد في يوليو 2018 (ميسي سجل 12 هدفًا في نفس الفترة).

هذا على الرغم من حقيقة أنه تولى تنفيذ 40 من محاولاتهم الـ 78.

بل أن احتكار رونالدو للضربات الحرة ربما يجعل يوفنتوس يفتقد مهارة ديبالا أو بيانيتش في هذا الصدد.

سجل يوفنتوس ثلاث ركلات حرة فقط خلال الموسمين الماضيين، وحتى واحدة من تلك - وهي أحدث ضربة سجلها ديبالا ضد بريشيا في فبراير - يمكن القول أنها جاءت فقط لأن رونالدو لم يكن على أرض الملعب.

من الواضح أيضًا أنه في الموسم الذي سبق وصول رونالدو، سجل ديبالا وبيانيتش سبع ركلات حرة بينهما، حيث سجل المهاجم الأرجنتيني أربع أهداف من ركلات حرة من أصل 25 محاولة، فيما سجل البوسني ثلاث مرات من 20 محاولة.

ربما كان رونالدو ملكًا قبل ذلك للركلات الحرة، لكنه الآن يفتقد تلك الميزة.