زانيتي: نبحث عن حل يناسب الجميع في قضية إيكاردي

قبل أيام قليلة من غلق سوق الانتقالات الصيفية لم يتم حل قضية إيكاردي مع إنتر

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد خافيير زانيتي، نائب رئيس نادي إنتر الإيطالي، أن فريقه يبحث عن حل يرضي جميع الأطراف، في قضية ماورو إيكاردي لاعب الفريق.

وخرج المهاجم الأرجنتيني من حسابات المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي، الذي أكد في أكثر من مرة أنه لن يحتاجه، وحتى الآن يرفض إيكاردي الخروج من صفوف النيراتزوري.

وقال إيكاردي في تصريحات تلفزيونية: "لقد اتخذ النادي قراره حول إيكاردي، لم يتم تغيير الوضع حتى الآن، سننتظر حتى نهاية سوق الانتقالات نأمل في إيجاد حل يناسب الجميع".

وواصل: "الجميع يعرف الطريقة التي يسير بها النادي، لم يتبق سوى أيام قليلة على نهاية فترة الانتقالات ونريد تحسين تشكيلتنا".

إيكاردي تواجد في قائمة الفريق للموسم الجديد بالرقم 7 ولا يزال متمسك باللعب لصالح إنتر.

وعند سؤاله هل سيكون لإيكاردي دور مع الفريق في حال استمراره، قال زانيتتي: "لم نناقش هذه الفكرة حتى الآن، فترة الانتقالات مازالت سارية، بعد ذلك سنقوم بدراسة الموقف".

جدير بالذكر أن المهاجم صاحب الـ 26 عاماً، هدد ناديه باللجوء إلى المحكمة في حال عدم حصوله على فرصة للمشاركة، أو لم يتم بيعه للفرق يرغب في الانضمام إليها.