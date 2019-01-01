إيكاردي يدخل قائمة إنتر للموسم الجديد ويرتدي الرقم 7

بعد كل الشائعات حول رحيله عن الفريق

استقر نادي إنتر الإيطالي، على الاحتفاظ بخدمات مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي، بعد كل التكهنات حول رحيله.

المدرب أنطونيو كونتي أكد بعد توليه مهمة تدريب إنتر هذا الصيف، أن إيكاردي ليس من ضمن خططه للموسم الجديد.

ومع ذلك وقبل إنطلاق الدوري الإيطالي خلال ساعات، قام إنتر بإدراج اللاعب ضمن قائمة الفريق.

ومن المقرر أن يرتدي إيكاردي القميص رقم 7، ليقود هجوم النيراتزوري مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

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ويأتي بقاء الأرجنتيني بعد ارتباطه بالانتقال للعديد من الأندية بالميركاتو الصيفي الحالي، أبرزها موناكو، نابولي، يوفنتوس وروما.

يذكر أن إنتر يفتتح مبارياته بالدوري الإيطالي يوم الإثنين القادم، عندما يلتقي ليتشي في الجولة الأولى من البطولة.