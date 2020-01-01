زانيتي: باجيو أفضل من رونالدو

تصريح قوي من نجم إنتر

اختار النجم الأرجنتيني خافيير زانيتي الإيطالي روبرتو باجيو كأفضل من زامل في صفوف إنتر، وذلك على حساب البرازيلي رونالدو، وذلك في إطار حواره مع مواطنه إستيبان كامبياسو.

باجيو لعب عامين في إنتر ما بين 1998 و2000، بينما حمل رونالدو قميص النيراتزوري في الفترة من 1998 وحتى 2002 عندما رحل إلى ريال مدريد.

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وتحدث القائد الأرجنتيني ونائب رئيس إنتر الحالي مع مواطنه إستيبان كامبياسو عبر إنستجرام قائلاً: "عندما وصل رونالدو من برشلونة كان لاعباً هائلاً، ولكن إذا اخترت اسماً سيكون باجيو".

وأضاف: "كان يملك التوازن المثالي بين المهارة والعشق للكرة، أحبه وأحترمه كثيراً كما يفعل الجميع".

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وعن اعتزاله اللعب: "أردت فعل ذلك وأنا في حالة جيدة، أردت أن أترك ذكريات طيبة للجمهور ولا يتذكرونني في وضع ليس جيداً، عندما أصبت في وتر أخيليس أدركت أن من الأفضل التوقف حتى لو كان بإمكاني الاستمرار".

زانيتي اعتزل في 2014 عن عمر 41 عاماً بعد مسيرة ذهبية بقميص إنتر امتدت منذ 1995، وشهدت تتويجه بعديد الألقاب المحلية والقارية، وعلى رأسها الثلاثية في 2010.