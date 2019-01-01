زانيتي: الإنتر يضع الدوري الأوروبي كهدف رئيسي له

نحن آسفون للخروج من دوري أبطال أوروبا..

عبّر خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر ميلان، عن أسفه لخروج ناديه من منافسات دوري أبطال أوروبا، وعاد وأكد في الوقت ذاته على أن بطولة الدوري الأوروبي باتت هدفًا رئيسيًا للنيراتزوري للتتويج بها هذا الموسم.

تأتي تصريحات زانيتي على خلفية قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي، والتي يلعب بها الإنتر بعد احتلاله المركز الثالث بمجموعته بدوري الأبطال، ليلتقي بلودوجوريتس البلغاري في مواجهة سهلة إلى حد ما.

زانيتي تحدث إلى سكاي إيطاليا بعد القرعة وقال "لا توجد مباريات يمكن اعتبارها أمرًا مفروغًا منه خاصة في مثل هذا النوع من المسابقات. يجب أن نتعامل مع كل المباريات بأفضل صورة ممكنة، فهناك دائمًا بعض المفاجآت.".

كما تابع الأسطورة الأرجنتينية حديثه "الآن نُريد أن ننهي العام بشكل جيد في الدوري ومن ثم لدينا راحة يمكننا خلالها الإعداد للمبارتين.".

"نُريد أن يحصل الإنتر على الأضواء الساطعة في أوروبا لأننا دائمًا ما نريد أن نحقق نتائج جيدة في البطولات القارية. نحن آسفون للخروج من دوري الأبطال، الآن علينا أن نركز على الدوري الأوروبي، فهي بطولة لا تقل أهمية."

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وأضاف "الدوري الأوروبي أصبح هدفنا، لقد أعددنا أنفسنا جيدًا لدوري الأبطال ولكن الملعب قال إننا لسنا مستعدين. دعونا نتذكر بأنها مجرد بداية ونحن نقوم بعمل جيد حتى الآن، هناك دومًا وقت لتحسين بعض الأشياء.".

"تاريخنا واضح، لقد كُنّا دائمًا الأبطال في دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الأوروبي. علينا واجب ينبغي أن نؤمن به وأن نعمل بتواضع كبير ونمضي قدمًا."

زانيتي أيضًا كال المديح لمدرب الإنتر الحالي، أنطونيو كونتي، حيث قال "نحن سعداء لمشاهدة ثقافة عمله الرائعة، لديه شغف ينقله للجميع وهو هام للغاية لفريق يرغب في القتال وتحقيق أهداف كبيرة.".

الجدير بالذكر أن الإنتر يتقاسم صدارة ترتيب الكالتشيو حاليًا مع يوفنتوس برصيد 39 نقطة لكل منهما، وذلك بعد التعادل القاتل الذي حققته كتيبة كونتي في اللحظات الأخيرة أمام فيورنتينا بهدف لكل منها مساء الأحد الماضي.