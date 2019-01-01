مدير ريال مدريد: نحن مستعدون لمواجهة أي فريق ولا نخشى مانشستر سيتي

تصريحات قوية..

يُدرك إميليو بوتراجوينو، مدير ريال مدريد، صعوبة مواجهة مانشستر سيتي في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ولكنه عاد وأكد على أن النادي الملكي جاهز لمقارعة أي فريق في العالم بما لديه من إمكانيات قوية وهائلة.

الريال سقط في فخ مواجهة أبطال الدوري الإنجليزي كنتيجة لحصوله على المركز الثاني في مجموعته خلف باريس سان جيرمان، ليلتقي بالسيتي والذي لا يعيش أفضل أيامه بالأخص داخل البريميرليج.

بوتراجوينو تحدث بعد القرعة وقال "كل الفرق صعبة في هذه المرحلة. سيتي خصم قوي للغاية وستكون مباراة مثيرة، علينا أن نستعد جيدًا فالأمر يتطلب منّا الأفضل حتى نعبر.".

كما أضاف "لقد استثمروا الكثير من المال ولكننا ريال مدريد، نحن في وضع يسمح لنا بأن نواجه أي فريق، لقد اعتدنا على هذا النوع من المباريات وسيكون ذلك رائعًا للجماهير.".

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في الوقت نفسه، فقد تحدث تشيكي بيجريستين، مدير الكرة بمانشستر سيتي، والذي قضى أكثر من نصف مسيرته في الغريم الأزلي للفريق المدريدي، برشلونة، واعتبر أن المباراة معقدة للغاية على كتيبة بيب جوارديولا.

بيجريستين قال "الأمر صعب، لقد فاز ريال مدريد بهذه المسابقة في 13 مرة، لذلك فهو الأفضل هنا. نحن نود أن نكون الأفضل، لذلك ينبغي علينا أن نفوز عليهم.".

واستطرد "من دواعي سروري دائمًا الذهاب إلى السانتياجو برنابيو واللعب في ملعب كبير مثله. نحن نعرف ما سنواجهه وأظن أنهم أيضًا يدركون من نحن ومن هو مدربنا جيدًا، أعتقد أنه ينبغي أن نبقى حاضرين في جميع البطولات حتى نفوز بهم جميعًا.".

الجدير بالذكر أن السيتي في طريقه لخسارة لقبه الذي حافظ عليه لعامين، الدوري الإنجليزي، لمنافسه ليفربول، والذي يتفوق عليه حاليًا في صدارة ترتيب البطولة بفارق 14 نقطة.

