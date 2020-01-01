زامورانو لسانشيز: لا تعد إلى مانشستر، انتظر فيدال في إنتر!

إيفان زامورانو مهاجم النيراتزوري الأسبق أكد إمكانية انضمام لاعب خط وسط برشلونة أرتورو فيدال إلى إنتر الموسم المقبل رفقة مواطنه ألكسيس سانشيز..

أكد إيفان زامورانو مهاجم النيراتزوري السابق أنه من الممكن أن ينضم لاعب خط وسط برشلونة أرتورو فيدال إلى إنتر الموسم المقبل رفقة زميله ألكسيس سانشيز .

وكان فيدال مرشحًا بقوة الشهر الماضي للانتقال إلى الإنتر الذي يقوده المدرب أنتونيو كونتي، ولكن هذه الخطوة لم تتحقق

و انتقل سانشيز إلى إنتر ميلان معارًا من مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم، وبينما يخطط مانشستر يونايتد لإعادته إلى أولد ترافورد ، يأمل زامورانو إلى أن يبقى سانشيز مع إنتر ميلان ويشعر بالتفاؤل من أن التشيليين سيلعبان في إنتر في 2020-21

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وقال زامورانو في تصريحات لراديو"كوبراتيفا" عن نجم أرسنال الأسبق "إنه [سانشيز] لديه عقد مع مانشستر يونايتد ، لكننا سنرى أين يريد مواصلة اللعب وأين يشعر بالسعادة".

وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هو أن يستمتع أليكسيس بكرة القدم ، لأنه عندما كان يبحث عن المستوى الكامل أصيب بجروح. لم يلعب كثيرًا في مانشستر وهذا يعني أنه وصل غير لائق تمامًا.

وتابع "أود أن يبقى سانشيز في ميلانو ، خاصةً في يونيو ، حيث ستتاح له فرصة اللعب إلى جانب تشيلي آخر ، من المحتمل أن يأتي إلى النادي".

وواصل"دعنا نقول فقط إنني متفائل بأننا سنرى تشيليين في إنتر الموسم المقبل ولدي بعض المعلومات المتميزة عن تلك النتيجة.

واختتم "كلنا نعرف ما يعنيه فيدال بالنسبة لأنتونيو كونتي وأنا واثق في يونيو من أن النادي سيكثف جهوده للتوقيع معه. سيكون مشجعو إنتر سعداء للغاية بوجود أرتورو."

وكان مدير إنتر العام "جوزيبي ماروتا" قد أكد اهتمام النادي بلاعب وسط برشلونة في شهر يناير قبل غلق باب السوق، قائلًا "فيدال هو أحد أهدافنا. نحن نعمل بجدية ، ولكن لتحسين جودة فريقنا ، هناك حاجة إلى لاعبين مهمين وهذا هو السبب الواضح لوجود صعوبات".

يذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر، وتأتي مباراته المقبلة يوم غدٍ الأحد ويلتقي أمام غريمه ميلان في ديربي ميلانو.