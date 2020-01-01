بيولي يكشف موقف إبراهيموفيتش من المشاركة في الديربي

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كشف ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، عن موقف نجمه زلاتان إبراهيموفيتش من المشاركة في لقاء الديربي أمام إنتر مساء الأحد بالسيري آ.

إبرا تعرض لإصابة الأسبوع الماضي أبعدته عن لقاء فيرونا الأخير، وعاد الأربعاء للمشاركة في التدريبات مع زملائه بعد تعافيه.

وقال بيولي بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "يجب أن نحضر جيداً للمباراة، تدريب اليوم وغداً مهمين للغاية، مباراة تعني ما هو أكثر من ثلاث نقاط ولكن فريقي شجاع وأثبت ذلك".

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وأكمل: "حافز كبير لنا أن ميلان لم يفز على إنتر واللقاء يعد في ملعبه منذ سنوات، الجميع جاهز وتعافى، إبراهيموفيتش مر بأسبوع من التحضير، وغداً الخطوة الأخيرة التي ستحدد مشاركته من عدمها".

وواصل: "الفوز بالديربي سيعني قفزة للأمام في الترتيب، وستزيد الثقة، ميلان قادر على الفوز لأننا فريق قوي وفي حالة تصاعدية، إنتر لا يهمني، بالنسبة لي هو 11 لاعباً مثلنا".

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واستمر الإيطالي: "سنقابل فريقاً لم يخسر منذ عدد من اللقاءات، لذا يجب أن نتمتع بالروح الخاصة بإبرا ونؤمن بحظوظنا، كلمات سباليتي؟ لا أملك وقتاً لأضيعه، أفكر فقط في الحاضر".

وختم: "أتفق مع مقولة الديربي تفوز به ولا تلعبه ، هناك لقاءات أهم من غيرها، الفارق الكبير بين الفريقين بسبب بداية إنتر الممتازة، ولكن نحن نتعافى ونتحسن، أحضر فريقي للانتصار".

ويحتل ميلان حالياً الترتيب السابع برصيد 32 نقطة، بفارق 19 نقطة عن إنتر الثاني بعد مرور 22 جولة من السيري آ.