زامبروتا: لا أرى ميسي في يوفنتوس أو إنتر

زميل ميسي السابق يرى أن البرغوث لن يعتزل إلا في برشلونة

يرى جانلوكا زامبروتا، المدافع الإيطالي السابق أنه من الصعب أن يترك ميسي برشلونة وينضم للدوري الإيطالي.

ولعب زامبروتا، رفقة ميسي في بداياته مع الفريق الكتالوني، خلال الفترة من 2006، وحتى 2008.

وشهدت العلاقة بين ميسي وبرشلونة، توتراً في الفترة الأخيرة بعد تصريحات إريك أبيدال السكرتير الفني للنادي التي وصف فيها بعض اللاعبين بأنهم تخاذلوا عن التدريبات في ولاية المدرب السابق فالفيردي.

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تصريحات أبيدال لم تعجب ميسي، ليخرج ويرد عليه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستاجرام ليتكهن البعض برحيل اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي.

وارتبط ميسي بالانتقال، إلى الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس إو إنتر، كان ربطه البعض باللعب في البريميرليج بألوان مانشستر سيتي.

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ومن جانبه قال زامبروتا: "أعتقد أن ميسي من الصعب أن يخرج من برشلونة، ميسي هو برشلونة وسينهي مسيرته، حتى لو قال إنه يريد أن يلعب يوماً في الأرجنتين".

وواصل: "ميسي هو الأفضل على الإطلاق، إنه يجعل أصعب الأمور بالكرة سهلة بالنسبة له، كما أنه في غرفة الملابس يكون متواضعاً للغاية مع زملائه".