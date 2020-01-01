مالكوم: جودة ميسي تُغطي أخطاء برشلونة

لست نادمًا على مغادرة البرسا..

أكد مالكوم، لاعب زينت سان بطرسبرج، أن جودة زميله السابق ليونيل ميسي تُغطي على أخطاء برشلونة في بعض الأحيان، كما شدد على أنه رحل إلى النادي الروسي لرغبته في المشاركة بصورة أساسية ودائمة.

وكان مالكوم قد انضم إلى برشلونة لمدة عام واحد، قبل أن يخرج من حسابات المدرب السابق إرنستو فالفيردي ليُغادر الكامب نو في الصيف الماضي متجهًا إلى زينت.

الدولي البرازيلي في تصريحات للصحافة قال عن فترته في البرسا "غادرت برشلونة بشروط جيدة للطرفين، أردت فقط أن ألعب كرة القدم. كل لاعب محترف يود اللعب، وأرادني زينت وانضممت لهم في النهاية.".

المزيد من الفرق

"لم يكن لديّ أي مشاكل في برشلونة ولم أترك مشاكل، لازلت أتحدث قليلًا مع إيريك أبيدال (المدير الرياضي) ، كما قلت، لقد غادرت لأنني أردت اللعب."

فيديو..شبيه صلاح يثير الجدل في ملاعب الرجبي

كما أضاف "الشيء الواضح أنني بذلت كل ما عندي من أجل الفريق في كل مشاركة حظيت بها، رحلت حزينًا بعض الشيء ولكنني حققت حلمي في النهاية، لقد أحرزت هدفًا في الكلاسيكو وبدوري الأبطال وغادرت بهدوء.".

أما عن ميسي فقال "هل جودته تغطي مشاكل برشلونة؟ نعم، هو وبعض اللاعبين الآخرين مثل سواريز وجريزمان وراكيتيتش ودي يونج، الكثير من اللاعبين الآخرين أيضًا.".

وأتم بقوله "إن الأمر يتعلق بالمجموعة بأكملها. ميسي هو أفضل لاعب في العالم، في بعض الأحيان يفعل أشياء مجنونة ويساعد برشلونة على الخروج من أي مشكلة، لهذا السبب عندما يتحدثون عن برشلونة يتحدثون عن ليو، إنه أمر طبيعي.".

يذكر أن مالكوم قد عانى في بداياته بزينت من غضب وعنصرية الجمهور الروسي ضده، ولكنه خلال هذا الحوار أكد على احترافيته وعدم اكتراثه بما حدث تمامًا.