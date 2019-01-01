زاكيروني: ما يقال عني لا يشغلني ولقاء الهند فاصل بالنسبة لنا

المدرب الإيطالي يعلق على الحديث حول رحيله من تدريب الإمارات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الإيطالي ألبرتو زاكيروني، المدير الفني للمنتخب الإماراتي، على أنه لديه الثقة التامة في تحقيق فريقه الفوز على الهند، وأنه لا يشغله الحديث عن رحيله من تدريب الأبيض.

ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره الهندي مساء غدٍ الخميس، على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بالجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الأولى بكأس آسيا 2019.

زاكيروني قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: "أثق في قدرة فريقي على تحقيق الفوز، ولقاء الهند بالنسبة لنا فاصل".

حتى لو كان بيدافع.. لازم نتمناله التوفيق! 🤦‍♂️



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(📸: @afcasiancup) pic.twitter.com/RECSLH5Y1A — جول مصر (@goaleg) January 9, 2019

المدرب الإيطالي تابع: "اجتمعت مع اللاعبين وعرضت نقاط القوة والضعف في المنتخب الإماراتي، من أجل تحقيق الفوز عليه".

ألبرتو زاكيروني أردف: "ما يقال خارج الملعب عن رحيلي لا يشغلني، لأنني أمتلك خبرة أكثر من 35 عامًا في مجالي".

وأثيرت أنباء خلال الأيام الماضية، عن رغبة الاتحاد الإماراتي للتعاقد مع الكرواتي زالاتكو داليتش، المدير الفني لمنتخب كرواتيا، لخلافة زكيروني خلال البطولة، وهو ما تم نفيه.