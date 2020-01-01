رين يُحبط ريال مدريد: لن نبيع كامافينجا مهما كان الثمن

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شدد فلوريان ماوريس، المدير الرياضي لرين، على أن ناديه لن يبيع إدواردو كامافينجا لأي نادٍ خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية مهما كان الثمن المقترح.

وبرز كامافينجا كأحد أبرز المواهب في منتصف الملعب في الفترة الأخيرة، وقد ربطته الصحافة بالانضمام إلى ريال مدريد بعد تأكيدات بأنه محط إعجاب المدرب زين الدين زيدان.

وبالنسبة لرين، فإن الإبقاء على صاحب ال١٧ عامًا ضرورة ملحة رغم اهتمام الريال بضمه، خصوصًا وبعد ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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ماوريس في تصريحات صحفية قال "رحيل كامافينجا أمر غير مطروح للنقاش، منذ قدومي هنا وكان واضحًا أن كامافينجا جزءًا أصيلًا من مشروعي في رين".

كما أضاف "ريال مدريد؟ حتى لو عرضوا علينا ٨٠ مليون كما تدعي الصحافة فستكون الإجابة هي لا".

وأتم "نود استمراره معنا في رين حيث يمكنه التطور. يمكنني تفهم أن اللاعب لديه طموح وإذا تحدث معنا سنستمع له، ولكنه مرتبط بعقد معنا ونحن نتابع تطورات السوق بهدوء شديد".

الجدير بالذكر أن تصريحات ماوريس تأتي بعد أيام قليلة من تأكيدات رئيس رين أن اللاعب يود البقاء وأن النادي أيضًا لن يفرط فيه مع تأكيده على عدم وجود عرض رسمي من أي نادٍ حتى الآن.