رئيس رين: ريال مدريد لم يقدم عرضًا لكامافينجا

يود البقاء معنا أيضًا..

شدد نيكولاس هولفيك، رئيس رين، على أن ناديه لم يتلق عرضًا رسميًا من أي نادٍ أوروبي من أجل إدواردو كامافينجا، وأشار إلى أن ناديه مُصر على بقائه لعام آخر في الليج آ.

كامافينجا هو أحد أبرز المواهب الموجودة على الساحة الأوروبية مؤخرًا، وقد اعتبره البعض بمثابة "بول بوجبا" الجديد، مما جعله هدفًا لزين الدين زيدان لدعم منتصف ميدان ريال مدريد.

السعر المبدئي لصاحب الـ17 عامًا كان قرابة 50 مليون يورو، لكن مع أزمة كورونا فمن المنطقي أن تتراجع قيمته، وبشكلٍ عام، فهولفيك مصمم على أنه سيبقى لا محالة برين في الموسم المقبل.

المزيد من الفرق

هولفيك في تصريحات للصحافة الفرنسية قال "نحن نخرج من أزمة لا تصدق، عندما تسمع إلى أخبار الأندية الكبيرة، فأنا لست متأكدًا من أنهم سيقوموا بصفقات كبرى في هذا الصيف".

اقرأ أيضًا.. زيدان يعلق على أزمة التحكيم وموقف هازارد وراموس

كما أضاف "لم نحدد سعرًا لكامفينجا، ولكننا قررنا أنه سيبقى معنا في الموسم المقبل لأننا طموحون، إنه فتى مفكر للغاية ويعرف أين مكان مصلحته الرياضية، لم نتلق أي عروض".

وكان رين قد ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد إلغاء الدوري الفرنسي بسبب كورونا وإعلان النادي في المركز الثالث خلف مارسيليا الثاني وباريس سان جيرمان البطل والمتصدر.

هذا قد يُشكل عاملًا إضافيًا في استمرار كامافينجا لعام إضافي في رين، إلى جانب أنه وبحسب آخر التقارير الصحفية، فإن فلورنتينو بيريز يفضل عدم صرف أموال باهظة هذا الصيف خوفًا من تفاقم الأزمة الاقتصادية بفعل كورونا.