من هو رينيير؟ ثاني موهبة برازيلية تنضم لريال مدريد من فلامينجو

نجح ريال مدريد في التعاقد رسميًا مع البرازيلي الواعد رينيير، في ثاني صفقات الملكي مؤخرًا من فريق فلامينجو، فمن هو ولماذا تعاقد معه الملكي الآن؟

أبانوب صفوت | فيسبوك

أعلن ريال مدريد منذ ساعات قليلة عن تعاقده رسميًا مع رينيير خيسوس، لاعب فلامينجو البرازيلي الذي انضم للملكي في أولى صفقات العملاق الإسباني في الميركاتو الشتوي الحالي، وتقدر قيمة الصفقة بحوالي 35 مليون يورو، ليكون ثالث موهبة برازيلية تصل إلى سانتياجو برنابيو منذ عودة زيدان لتولي القيادة الفنية للفريق مرة أخرى.

يعبر انضمام رينيير عن السياسة الجديدة التي بات ريال مدريد ينتهجها في الوقت الراهن وهو محاولة صناعة النجوم بدلًا من التعاقد معهم كما اعتاد الفريق في عصر الجلاكتيكوس قبل أي انتخابات سيخوضها فلورنتينو بيريز على مقعد رئيس النادي، مع الثقة بقدرة زين الدين زيدان على تطوير مستوى هؤلاء الشباب مع مرور الوقت.

لم يكن الصراع على التعاقد مع رينيير سهلًا مع مراقبة أكثر من نادي لأداء اللاعب في الفترة الأخيرة، ولكن يبدو أن تعاقد الملكي مسبقًا مع رودريجو وفينسيوس كان قد سهل على نجم فلامينجو السابق في قراره واختيار عرض ريال مدريد، الذي تعاقد مع اللاعب كصفقة للمستقبل، خاصًة وأنه لازال في الثامنة عشر من عمره، ولكن تواجد عدة برازيليين في الفريق حاليًا من المؤكد أنه سيسهل من تأقلمه مع الفريق.

لكن من هو رينيير خيسوس؟ ما الذي قدمه مع فلامينجو في المرحلة الأخيرة ليُسرع ريال مدريد من التعاقد معه؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير..

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من هو رينيير خيسوس؟

رينيير خيسوس هو لاعب برازيلي، وُلد في مدينة برازيليا وهو ابن اللاعب ماورو برازيليا، كان رينيير قد انضم لأكاديمية فاسكو دي جاما في أولى خطواته في عالم كرة القدم وذلك عام 2011، ولكنه لم يستقر هناك وتنقل بين عدة أكاديميات مختلفة ما بين فلومينيسي وبوتافوجو قبل أن ينتهي به المطاف في فلامينجو.

تم استدعاء اللاعب الواعد للمشاركة مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا تحت 15 عامًا وذلك في عام 2017، ومن بعدها تم الاستعانة به مجددًا في مارس من 2018 في مسابقة كوبا أمريكا تحت 17 عامًا وقدم فيها أداء ملفت للغاية وساهم تألقه فيها في تصعيده إلى الفريق الأول الذي كان يعيش فترة جيدة آنذاك في نفس الموسم الذي فاز به بالدوري وكوبا لبيرتادوريس.

شارك رينيير مع الفريق الأول للمرة الأولى في بطولة كوبا لبيرتادوريس أمام فريق إيميلك، وكذلك لعب مباراته الأولى في الدوري البرازيلي أمام باهيا في 4 أغسطس 2019 وقام اللاعب بتجديد عقده حتى عام 2024 بشرط جزائي تبلغ قيمته 35 مليون يورو وهو الذي قام ريال مدريد بتفعيله من أجل التعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الأندية التي لعب لها رينيير:

الفريق الفترة المباريات عدد الأهداف التي سجلها فلامينجو 2019 - 2020 15 6

رينيير.. هل يصبح ريال مدريد شاختار دونيستك الجديد؟ لم ولن يكون رينيير خيسوس أول لاعب برازيلي يرتدي قميص ريال مدريد، حيث اشتهر الملكي بإن أبرز اللاعبين البرازيليين على الإطلاق قد لعبوا للفريق مثل روبيرتو كارلوس، رونالدو، كاكا، مارسيلو حاليًا وغيرهم من النجوم الذين قاموا بتمثيل العملاق الإسباني، ولكن مما لا شك فيه أن اتجاه النادي للتعاقد مع المواهب البرازيلية قد ازداد بشدة في الآونة الأخيرة. لم يكتفِ المرينجي بضم الثنائي رودريجو وفينسيوس جونيور في الصيف الماضي، وكانت أولى صفقاته الشتوية هي للبرازيلي الموهوب رينيير خيسوس في ثاني صفقات ريال مدريد من فريق فلامينجو، الطريف هو أن البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا اعتاد ضم البرازيليين وهو في نجوم وفي قمة تألقهم وليسوا مجرد مواهب صغيرة تبحث عن إثبات قدراتها في أوروبا. يذكرنا ريال مدريد بما يفعله شاختار دونيستك الذي يعتبر من أهم الأندية بالنسبة للاعبين البرازيليين الصغار، لأنهم يمكنهم التطور في الدوري الأوكراني قبل الانتقال إلى أي فريق كبير في أوروبا، ولكن ما يفعله المرينجي مؤخرًا هو ما كان يفعله بطل أوكرانيا سابقًا بالتعاقد مع أبرز مواهب كرة القدم البرازيلية في مختلف المراكز. اقرأ أيضاً.. كيف أثر زيدان على قرار رينيير بقبول عرض ريال مدريد؟

جذب رينيير انتباه عدة أندية أوروبية في الآونة الأخيرة خاصًة مع المستويات المذهلة التي ظهر بها في بطولات الشباب مع المنتخب البرازيلي، ولكن ريال مدريد تمكن من حسم التعاقد معه بكل سهولة بعد أن كسر الشرط الجزائي، على أن ينضم اللاعب للكاستيا حتى نهاية الموسم الحالي ليشارك مع الرديف في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

يمكن معرفة سبب قبول عرض رينيير لريال مدريد بمجرد اكتشاف المثل الأعلى له في عالم كرة القدم والذي هو زيدان مدرب الملكي حاليًا، حيث سبق وأن صرح اللاعب وقال: زين الدين زيدان هو أكبر ملهم لي، لقد شاهدت الكثير من الفيديوهات على الإنترنت في محاولة لتقليد بعض حركاته بالكرة لأفعل مثلما كان يفعل بها.

على الرغم أن فلامينجو يعيش وضع جيد للغاية بعد تتويجه ببطولتي الدوري البرازيلي وكوبا لبيرتادوريس وإيمانه بأن المدرب خورخي خيسوس يستطيع أن يطور منه كثيرًا، ومع وجود اهتمام من عدة أندية قد تكون بيئها أنسب له في هذا السن مثل بروسيا دورتموند ومع وجود رغبة من يوفنتوس وميلان بالتعاقد معه، ولكن رينيير قرر اختيار ريال مدريد.

رينيير.. هل يبحث ريال مدريد عن الأسطورة القادمة في عالم كرة القدم؟

مر ما يقرب من عام ونصف على رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، ولازال ريال مدريد يبحث عن ضم بديل للأسطورة البرتغالية في مرحلة ما بعد الدون، ولم تتمثل أهمية اللاعب في كونه واحد من أهم اللاعبين في تاريخ النادي فحسب ولكنه كان ذو قيمة اقتصادية وإعلامية مناسبة لفريق بحجم الملكي وهو ما يفتقده الفريق الآن بشكل أو بآخر.

تعج أمريكا الجنوبية وخاصًة في الأرجنتين والبرازيل بالكثير من المواهب في كرة القدم ولكن ما يميزهم عن غيرهم هو الهالة الإعلامية التي تصاحب أي موهبة برازيلية أو أرجنتينية، لأن التوقعات تكون عالية بشأنهم، ولكن في الوقت ذاته ليس من السهل التعاقد مع موهبة حقيقية للاعب يمكنه أن يتحمل تلك الضغوطات في ريال مدريد على مدار العديد من السنوات، ويمكنه الاستفادة من الانتقادات لتحسين أدائه مثل رونالدو.

يمكن القول بإن تواجد ميسي في برشلونة سيسهل كثيرًا من مهمة ضم البلاوجرانا لأي موهبة أرجنتينية لأن الكثير منهم سيحلم بأن يقال عنه خليفة البرغوث في الكامب نو، لذا اتجه ريال مدريد إلى البرازيل بحثًا عن نيمار الذي لم يتعاقد معه، حيث يعول المرينجي كثيرًا على وجود زيدان في صناعة نجم عالمي، خاصًة مع تطور بعض اللاعبين تحت قيادته مثل أسينسيو قبل إصابته والباراجوياني فالفيردي حاليًا.

يبدو لي أن ريال مدريد مهووسًا بذلك مثل موناكو الذي كان يتعاقد بشكل عشوائي مع بعض المواهب الصغيرة عقب رحيل مبابي إلى باريس سان جيرمان، على أمل اكتشاف خليفته، وأخص بالذكر الثنائي بيلجري وجيوبلس اللذان كلفا الفريق 40 مليون يورو وهما في السادسة عشر من عمرها، دون أي إضافة تذكر بسبب تعرضهما للإصابات، إنه هوس البحث عن الأسطورة الجديدة في عالم كرة القدم.