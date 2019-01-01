بعد خسارة النجم - فايلر يوجه نصائح مهمة وقوية للاعبي الأهلي

فاير يوجه نصائح هامة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بني سويف

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، جلسة فنية مع لاعبي الفريق الأحمر، وذلك قبل انطلاق تدريبات الفريق الصباحية اليوم الأحد.

الأهلي عاد إلى القاهرة، بعد الخسارة من النجم الساحلي التونسي بهدف دون رد، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطلولة دوري أبطال إفريقيا.

فايلر طلب من لاعبيه غلق الملف الإفريقي، بعد خسارة مباراة النجم الساحلي، خاصة وأن المارد الأحمر مقبل على لقاء مهم أمام فريق بني سويف.

الأهلي يستعد لمواجهة فريق بني سويف، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس مصر، والمقرر لها مساء يوم الثلاثاء القادم.

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المدرب السويسري أكد على لاعبي الأهلي، أن كأس مصر لها طبيعة خاصة، لأنها لا تقبل القسمة على اثنين، ولا فرصة للتعويض خاصة الإخفاق في أي مباراة، ويجب تفادي أي مفاجآت خاصة في الأدوار الأولى.

رينيه شدد على لاعبي الأهلي بضرورة عدم الانشغال بالملف الإفريقي، وعدم التفكير في مباراة الهلال السوداني القادمة، والتركيز فقط على مواجهة بني سويف.

وخسر الأهلي مباراة النجم الساحلي، بعد لعب المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد أيمن أشرف مدافع الفريق، في الدقيقة 12 من زمن المباراة.