رسميًا - الأهلي يشكو التحكيم للاتحاد الإفريقي بعد هزيمة النجم الساحلي

الأهلي احتج أمس على حكم مباراته أمام النجم الساحلي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، عن تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن التحكيم في لقاءه أمام النجم الساحلي التونسي.

تعرض الأهلي للهزيمة في لقاء أمس أمام النجم الساحلي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الأوليمبي برادس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي احتج على بعض قرارات الحكم، وكان أيمن أشرف قد تعرض للطرد بعد مرور 14 دقيقة فقط من عمر المباراة ساهمت في خسارة الأحمر للقاء.

وأصدر الأهلي بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي، أن مجلس الإدارة قرر بشكل رسمي تقديم شكوى ضد التحكيم بالاتحاد بسبب ما جرى في لقاء الأمس.

وجاء البيان على النحو التالي: " قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب تقديم شكوى عاجلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري الأبطال في السنوات الأخيرة، لاسيما ما شهدته مباراة أمس امام نادي النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس والتي ارتكب فيها الحكم البتسواني العديد من الأخطاء نسفت كل قواعد العدالة وأثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر.

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وأضاف البيان: " وكلف الكابتن محمود الخطيب الإدارات المعنية بالنادي بإعداد كافة المستندات التي تكشف عن الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة في المباراة الأخيرة".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا بجانب كلًا من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.