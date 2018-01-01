رينجرز يعود لصدارة الدوري الاسكتلندي مستغلاً تعثر منافسيه

الدوري الأسكتلندي مشتعل الموسم الحالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

نجح رينجرز في العودة لصدارة الدوري الاسكتلندي، بعدما نجح في تحقيق فوز صعب على هاميلتون بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ18.

وقاد النجم الإنجليزي السابق ستيفان جيرارد، فريقه للفوز بعد أيام من التوديع المبكر للدوري الأوروبي، لتحقيق الفوز بفضل هدف كاندياس في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء.

واستغل أزرق جلاسكو، خسارة غريمه التقليدي عصر اليوم أمام هيبرنيان بهدفين نظيفين، حيث تواصل كتيبة براندن رودجرز التذبذب في المستوى.

حيث تلقت شباك سليتك هدفًا في الدقيقة الأولى من سلافكا، ثم في الدقيقة 59 عن طريق كيمبيري، ليتراجع حامل اللقب للمركز الثالث.

جناح بيتيس خواكين أصبح تاسع لاعب يخوض 500 مباراة في تاريخ الدوري الإسباني.



لاعب مالاجا وفالنسيا السابق يقترب من ميجيل سولير وتشافي وإيكر كاسياس، حيث خاض الثلاثي 504، 505، 510 مباراة في الليجا على الترتيب. pic.twitter.com/ZLuYrwjvVd — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

ويتصدر رينجرز جدول الترتيب بفارق الأهداف عن منافسه كليمارنوك، الذي حقق الفوز على داندي يونايتد بنتيجة 3-1.

وسيخوض رينجرز وسيلتك مباراة في منتصف الأسبوع مؤجلة، هيبرنيان وماثرويل على الترتيب.

بدون ميسي ورونالدو - خواكين تاسع عظماء الدوري الإسباني

ويتصدر رينجرز الجدول برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف عن كيلمارنوك، ويأتي سيلتك في المركز الثالث برصيد 33 نقطة.