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بليند يسجل أول "هاتريك" في مسيرته

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أياكس سحق جرافشاب بثمانية أهداف دون رد..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

سحق أياكس ضيفه جرافشاب بثمانية أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الهولندي.

 

قائمة المسجلين الطويلة تبدأ بدوسان تاديتش في الدقيقة 18، بصناعة المغربي حكيم زياش، بينما أتى الهدف الثاني بواسطة مغربي آخر هو نصير مزراوي في الدقيقة 25.

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من هنا كان الهاتريك سيد الموقف، حيث سجل زياش أهدافه الثلاثة في الدقائق 32 و62 و69، الثالث والرابع والسادس على الترتيب.

 

لكن من أكمل الاهداف كان ضيفاً غير متوقع هو المدافع دالي بليند، والذي سجل بقية الأهداف في الدقائق 65 و75 و90.

كان ذلك هو أول هاتريك في مسيرة اللاعب الهولندي البالغ من العمر 28 عاماً، والعائد لتوه إلى بلاده قادماً من مانشستر يونايتد الصيف الماضي.

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