بليند يسجل أول "هاتريك" في مسيرته

أياكس سحق جرافشاب بثمانية أهداف دون رد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق أياكس ضيفه جرافشاب بثمانية أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر للدوري الهولندي.

قائمة المسجلين الطويلة تبدأ بدوسان تاديتش في الدقيقة 18، بصناعة المغربي حكيم زياش، بينما أتى الهدف الثاني بواسطة مغربي آخر هو نصير مزراوي في الدقيقة 25. اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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من هنا كان الهاتريك سيد الموقف، حيث سجل زياش أهدافه الثلاثة في الدقائق 32 و62 و69، الثالث والرابع والسادس على الترتيب.

Daley Blind has scored the first senior hat-trick of his career. 65’: ⚽️ Blind 74’: ⚽️ Blind 90’: ⚽️ Blind Hakim Ziyech also scored a hat-trick in Ajax’s 8-0 win. pic.twitter.com/OrF0m5l7rN — Squawka Football (@Squawka) December 16, 2018

لكن من أكمل الاهداف كان ضيفاً غير متوقع هو المدافع دالي بليند، والذي سجل بقية الأهداف في الدقائق 65 و75 و90.

كان ذلك هو أول هاتريك في مسيرة اللاعب الهولندي البالغ من العمر 28 عاماً، والعائد لتوه إلى بلاده قادماً من مانشستر يونايتد الصيف الماضي.