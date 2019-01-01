رينار: قررت الرحيل عن المغرب بعد كأس العالم

التصريحات الأولى للمدرب الفرنسي بعد الرحيل عن المغرب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف الفرنسي هيرفي رينار أنه اتخذ قرار الرحيل عن تدريب المغرب عقب نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018.

وأعلن الاتحاد المغربي الأسبوع الماضي رحيل رينار عن تدريب المنتخب بعدما تولى مهمة تدريبه خلفًا لبادو زاكي عام 2016 وقاده للتأهل لنهائيات كأس أمم أفريقيا عامي 2017 و2019 ونهائيات كأس العالم 2018.

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وأكد رينار خلال تصريحاته لصحيفة المساء المغربية أنه اتفاق مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي على الاستمرار في مهمته حتى نهاية كأس أمم أفريقيا 2019.

ووجه المدرب الفرنسي اتهامات لاذعة لمساعده السابق "مصطفى حجي"، واصفًا ما فعله من توجيه الانتقادات له بالأمر غير الأخلاقي.

واعترف رينار أنه عاش 6 أشهر سيئة للغاية داخل منتخب أسود الاطلس، مؤكدًا أن خللًا ما أصاب جهازه الفني وهو ما جعله يتثبت بقرار الرحيل.

وأتم صاحب الـ50 عامًا بتوجيه الشكر لبعض الصحفيين الذين وصفهم بالشرفاء، لكن مؤكدًا في نفس الوقت أن علاقته بالصحفيين المقربين من المسؤول الإعلامي للاتحاد المغربي لم تكن جيدة.

يُذكر أن المغرب غادرت بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر بالخسارة أمام بنين في دور الـ16 بركلات الجزاء الترجيحية رغم الفوز في مباريات الدور الأول الثلاثة.