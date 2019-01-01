عدلان قديورة على بُعد خطوة من اللعب في دوري نجوم قطر

بطل أفريقيا لديه عرض مهم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات عدلان قديورة نجم وسط الجزائر على بُعد خطوة واحدة من اللعب في دوري نجوم قطر الموسم القادم.

ويرتبط قديورة بعقد مع نوتنجهام فورست ينتهي بنهاية الموسم القادم، وقد تلقى عدة عروض من منطقة الخليج العربي أبرزها الكويت الكويتي، ولكنه فضل اللعب في قطر خاصة لوجود عدد من مواطنيه هناك أبرزهم بغداد بونجاح والمنضم أمس للريان ياسين براهيمي.

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صحيفة استاد الدوحة القطرية أفادت أن اللاعب صاحب الـ33 عامًا في مفاوضات متقدمة حاليًا مع الغرافة القطري، وأن تفاصيل صغيرة فقط تفصل الطرفين عن التوصل لاتفاق نهائي وتوقيع العقود.

ولعب قديورة خلال مسيرته الحافلة مع كرة القدم لعدة أندية أوروبية أبرزها ولفرهامبتون وواتفورد وكريستال بالاس وملزبره.

يُذكر أن قديورة لعب دورًا بارزًا في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، والتي أقيمت في مصر واختتمت بفوز الجزائر على السنغال في المباراة النهائية يوم الجمعة الماضي، وقد اختير اللاعب ضمن التشكيل المثالي الرسمي للبطولة.