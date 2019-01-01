ياسر المسحل: المفاوضات مع رينار كانت سهلة

رئيس اتحاد كرة القدم السعودي يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن اختيار هيرفي رينار لتدريب المنتخب الوطني كان بناءً على معايير محددة.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن التعاقد مع المدرب الفرنسي الأسبوع الماضي، وعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم لتقديمه للإعلام والجمهور.

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وقال المسحل خلال المؤتمر "كانت هناك معايير محددة وضعناها لاختيار المدرب الجديد للمنتخب، ووقع الاختيار على الفرنسي رينار".

أضاف "المفاوضات مع رينار كانت سهلة، وما ساعدنا أكثر هو متابعته السابقة للمنتخب السعودي".

من جانبه، أبدى المدرب الفرنسي سعادته البالغة بتلك الخطوة مؤكدًا أنه جاء لصناعة التاريخ مع السعودية وأن الهدف الأهم هو التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

يُذكر أن رينار رحل عن تدريب المنتخب المغربي عقب نهاية كأس أمم أفريقيا 2019، وقد خرج منتخب أسود الأطلس من ثمن نهائي البطولة بالخسارة أمام بنين.

وكان المدرب قد تُوج بلقب البطولة القارية مرتين سابقًا، إذ فاز بها عام 2012 مع زامبيا ثم عام 2016 مع كوت ديفوار.