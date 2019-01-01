رينار: أنا هنا لصناعة التاريخ، والبداية من النصر

المدرب الفرنسي يتحدث بعد التعاقد مع المنتخب السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد هيرفي رينار المدير الفني الجديد لمنتخب السعودية سعادته البالغة بتلك الخطوة، مؤكدًا أن هدفه قيادة الفريق لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وكان الاتحاد السعودي قد أعلن التعاقد مع المدرب الفرنسي عقب رحيله عن تدريب المغرب، ويمتد العقد حتى نهاية تصفيات مونديال قطر مع وجود بند يُتيح تمديده آليًا حال التأهل للنهائيات.

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وأقيم مساء اليوم مؤتمرًا صحفيًا خاصًا لتقديم المدرب وتوقيع العقود، وخلاله قال رينار أنه سيبدأ عمله فورًا بمتابعة مباريات الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا، والبداية مع لقاء النصر ضد الوحدة غدًا في الرياض ثم لقاء القمة السعودي بين الأهلي والهلال في جدة يوم الأربعاء.

مضيفًا حسبما نقلت صحيفة الرياضية "سعيد بخوض تجربة وتحدٍ جديد مع المنتخب السعودي، طلبت قبل التوقيع الحضور إلى السعودية لمتابعة المنافسات وكل الفرق، واستقطبت كافة فريق عملي حتى يمكننا تغطية ومتابعة كافة المباريات واكتشاف العديد من اللاعبين".

"التواجد في كأس العالم تجربة عظية تود تكرارها دومًا، لكن علينا أن نعي أن هذا الأمر لن يكون سهلًا، سنسعى سويًا لتحقيق هذا الهدف. ما قلته لحظة وصولي هو أننا سنسعى لكتابة التاريخ والنجاح في مهمتنا، والذي لن يأتي إلا من خلال العمل الجماعي".

أضاف "سألت اللاعبين في المغرب ممن تواجدوا في الدوري السعودي وأعطوني فكرة مميزة عن الأجواء".

وقال صاحب الـ50 عامًا عن الفارق بين أفريقيا وآسيا "من خلال تجربة 10 سنوات في أفريقيا، أود أن أقول أن هناك اختلافات في أفريقيا نفسها بين الشمال والجنوب. الأمر الأهم للمدرب بالنسبة لي هو التكيف مع البيئة التي يعمل بها".

وأتم المدرب مشيدًا بملعب الجوهرة المشعة وواصفًا إياه بالملعب الرائع والصرح العظيم، كما أكد متابعته لبطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 19 عامًا التي تُوج بها المنتخب السعودي وكذلك بطولة كأس العالم دون 20 عامًا وخاصة مباراة الأخضر الشاب ضد فرنسا.